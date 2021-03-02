COVID-19

Вакцинация меняет прогноз 

02.03.2021
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Вчера в столице прошло расширенное заседание коллегии Минздрава по итогам деятельности за 2020 год и задачам на 2021 год с участием вице-премьера РК Ералы  Тугжанова. 

– С учётом имеющихся результатов вакцинации уже сформирован прогноз эпидемиологической ситуации до второго полугодия текущего года, – доложил министр здравоохранения Алексей Цой. 

Конкретные цифры глава ведомства не назвал, но отметил, что согласно оптимистичному и реалистичному прогнозу, массовая вакцинация, масочный режим, социальное дистанцирование должны обеспечить стабилизацию эпидемиологической обстановки в стране и станут альтернативой самоизоляции и карантину. 

Вести учёт вакцинированных и отслеживать иммунный статус будут с помощью сервиса
e-govmobile «Вакцинация» и паспорта вакцинации в сервисе «Цифровые документы». Это поможет планировать объёмы вакцинации и прогноз заболеваемости. 

– Наличие в Казахстане собственных разработчиков, а также локализованных площадок для производства вакцин – это возможность минимизировать риски, связанные с обеспечением вакциной, и существенно повлиять на стабилизацию эпидситуации в нашей республике. В течение 2021 года мы планируем привить более шести миллионов человек, – сказал Алексей Цой. 

Министр подчеркнул, сегодня весь мир осознал, что только вакцинация позволит всем нам вернуться к привычной жизни без карантина.  

Глава Минздрава рассказал о принимаемых Правительством мерах социальной поддержки медиков.  

– В условиях пандемии стало очевидно, что результаты работы медицинских работников имеют непосредственный социальный эффект, от которого во многом зависит не только жизнь конкретных людей, но и стабильность экономики в целом, – отметил А. Цой. 

По его словам, в 2021 году средняя зарплата врачей составит 320 тысяч тенге с доведением до 561 тысячи тенге в 2023 году. Зарплата средних медработников в 2021 году составит 173 тысячи тенге с доведением до 210 тысяч тенге в 2023 году, проинформировал министр здравоохранения, напомнив, что Главой государства поставлена задача поэтапного повышения заработной платы врачей, начиная с текущего года. 

Айгуль Биданова 

Фото из открытых источников

Нур-Султан  

02.03.2021
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