Вакцинация меняет прогноз 

Вчера в столице прошло расширенное заседание коллегии Минздрава по итогам деятельности за 2020 год и задачам на 2021 год с участием вице-премьера РК Ералы Тугжанова.

– С учётом имеющихся результатов вакцинации уже сформирован прогноз эпидемиологической ситуации до второго полугодия текущего года, – доложил министр здравоохранения Алексей Цой.

Конкретные цифры глава ведомства не назвал, но отметил, что согласно оптимистичному и реалистичному прогнозу, массовая вакцинация, масочный режим, социальное дистанцирование должны обеспечить стабилизацию эпидемиологической обстановки в стране и станут альтернативой самоизоляции и карантину.

Вести учёт вакцинированных и отслеживать иммунный статус будут с помощью сервиса

e-govmobile «Вакцинация» и паспорта вакцинации в сервисе «Цифровые документы». Это поможет планировать объёмы вакцинации и прогноз заболеваемости.

– Наличие в Казахстане собственных разработчиков, а также локализованных площадок для производства вакцин – это возможность минимизировать риски, связанные с обеспечением вакциной, и существенно повлиять на стабилизацию эпидситуации в нашей республике. В течение 2021 года мы планируем привить более шести миллионов человек, – сказал Алексей Цой.

Министр подчеркнул, сегодня весь мир осознал, что только вакцинация позволит всем нам вернуться к привычной жизни без карантина.

Глава Минздрава рассказал о принимаемых Правительством мерах социальной поддержки медиков.

– В условиях пандемии стало очевидно, что результаты работы медицинских работников имеют непосредственный социальный эффект, от которого во многом зависит не только жизнь конкретных людей, но и стабильность экономики в целом, – отметил А. Цой.

По его словам, в 2021 году средняя зарплата врачей составит 320 тысяч тенге с доведением до 561 тысячи тенге в 2023 году. Зарплата средних медработников в 2021 году составит 173 тысячи тенге с доведением до 210 тысяч тенге в 2023 году, проинформировал министр здравоохранения, напомнив, что Главой государства поставлена задача поэтапного повышения заработной платы врачей, начиная с текущего года.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников

Нур-Султан