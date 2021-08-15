Вакцинация и религия: за или против

На протяжении длительного времени массовая вакцинация стала неотъемлемой частью жизни. Благодаря иммунопрофилактике человечеству удалось избавиться от многих заболеваний. Однако в последнее время звучат мнения, что вакцинация не просто не нужна, но и противоречит религиозным убеждениям.

Стоит отметить, что тема вакцинации часто обсуждается среди населения, в том числе среди её противников – антиваксеров.

Антиваксеры всё чаще высказываются по поводу ненужности и опасности профилактических прививок, в частности от коронавирусной инфекции. В многоголосом хоре противников есть и комментарии представителей тех или иных религиозных течений.

Активное обсуждение этого вопроса происходит и на просторах Интернета, к которому сегодня есть доступ у каждого человека. На различных тематических сайтах в подтверждение своих теорий антиваксеры приводят, на их взгляд, весомые аргументы. К сожалению, бывают случаи, когда, казалось бы, незначительные словесные споры оборачиваются серьёзными конфликтными ситуациями. Это происходит тогда, когда в семье нет единого мнения касаемо необходимости вакцинации.

Такая история произошла в одной из казахстанских семей. Яблоком раздора стал вопрос о вакцинации совершеннолетнего ребёнка против COVID-19 и её возможном противоречии религиозным канонам.

По словам Айнаш, они с мужем – верующие люди и живут по канонам ислама: совершают пятикратный намаз, держат пост. Дулат категорически против вакцинации и не разрешает поставить прививку своей дочери. Однако у супруги диаметрально противоположное мнение – вакцинация необходима.

Её поддерживают и компетентные в этом вопросе специалисты. По словам медиков, остановить пандемию коронавирусной инфекции и вернуться к привычному образу жизни возможно лишь при выработке коллективного иммунитета. Его приобрести можно в двух случаях – вакцинироваться или переболеть. Однако точно известно, что лучшее лечение – профилактика. Это единственный шанс избежать заражения или осложнённого течения заболевания. Ведь если вакцинированный человек заболеет COVID-19, то болезнь будет протекать в лёгкой форме. Также у привитого снижается риск возникновения постковидных симптомов – долгосрочных патологических проявлений.

Действительно, если анализировать факты истории, сразу становится очевидно, что массовая иммунизация не раз доказывала свою действенность – помогла человечеству справиться с бушующими эпидемиями.

Что же касается религиозных убеждений, то, как утверждают учёные мусульманского мира, вакцинация дозволена. Позиция Духовного управления мусульман Казахстана такова: без сомнения, болезни от Аллаха, это часть испытаний для верующих и большая милость. Тем не менее мусульмане должны не только лечиться, но и проводить профилактику, чтобы по воле Аллаха оградить себя от болезней.

Все части тела даны человеку в пользование и требуют бережного отношения. В святом Коране сказано: «…И не обрекайте себя на гибель» (сура Бакара, 195 аят).

В своём обращении к народу Казахстана председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы отметил: «Согласно канонам шариата при крайней необходимости дозволено делать прививки. Спасибо врачам, я даже не заметил, как мне сделали прививку от коронавируса. Как вы знаете, наши имамы начали получать вакцину. Мы идём на этот шаг после того, как нам объяснили специалисты, что это очень важно для здоровья».

Поддержав призыв Верховного муфтия, главный имам Ермек Мукатай, а также священнослужители филиала ДУМК по Усть-Каменогорскому региону в начале апреля текущего года привились от COVID-19.

13 апреля 2021 года Ермек Мукатай провёл встречу с главным государственным санитарным врачом ВКО Канатом Турдиевым, в ходе которой был подписан двухсторонний меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Итогом этого меморандума явилось открытие прививочного центра в мечети «Халифа Алтай», в котором прививку от COVID-19 получили более 100 верующих посетителей.

Подводя итоги, необходимо отметить, что специалисты в сфере медицины и вирусологии рекомендуют получить вакцину и тем самым обезопасить себя и своих близких от заболеваний, поскольку исторически доказано, что только иммунизация спасает миллионы жизней, в связи с чем и получила широкое признание в качестве одной из самых действенных мер в области здравоохранения.

Александра Исаева, по заказу Управления по делам религий ВКО

Фото из открытых источников