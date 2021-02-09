Вакцинация – действенный метод

О ходе и нюансах вакцинации против COVID-19, начавшейся в Казахстане 1 февраля, рассказали специалисты на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Как отметила руководитель программы клинической иммунологии, аллергологии и пульмонологии UMS Елена Ковзель, судя по клиническим публикациям, вакцина «Спутник V» эффективна и от нового – британского – штамма. Научные исследования, проведённые в Великобритании и Испании, показали наличие перекрёстной реактивности между различными штаммами вируса, включающими простые простудные коронавирусы, у 20-50% населения с COVID-19. Всё это объясняет гетерогенность проявлений болезни у человека и научно доказывает способность препарата российского производства «Спутник V» защищать от других штаммов коронавируса.

– Сколько будет длиться иммунитет после вакцинации от коронавируса – покажет время и наблюдения. Научно обоснованные ожидания показывают его схожесть с вирусом гриппа. Пока примером может служить только то, сколько иммунитет сохраняется у привитых в рамках клинических исследований. Учитывая тот факт, что после заболевания уровень антител постепенно снижается, а у некоторых легко переболевших не определяется совсем, можно предположить, что повторные прививки будут нужны. Соответственно, необходимость вакцинации переболевших – тоже. Очень важно оценить необходимость вакцинации переболевшим пациентам, наличие сопутствующей патологии, особенно аутоиммунных заболеваний, характера иммунного ответа ранее на вакцины, – подчеркнула эксперт.

Даже у переболевших пациентов происходит снижение антител уже к 3-6 месяцу после выздоровления практически до нулевого значения. Тот клеточный иммунитет, который сохраняется у этих пациентов, возможно, будет недостаточным, отметила специалист.

– Однозначно, переболевшим лёгкой формой КВИ для поддержания стойкого клеточного иммунитета будет необходима вакцинация, – заявила Елена Ковзель.

Что же делать человеку, сомневающемуся, болел ли он коронавирусом, – прививаться или нет?

По мнению Ковзель, самый действенный вариант, особенно, если есть предпосылки для статуса контактного, – пройти тест, убедиться в отсутствии вируса и антител. Хотя в инструкции к вакцине указано: определение антител не обязательно перед проведением вакцинации, специалист посоветовала принимать решение взвешенно.

– Коронавирусная инфекция протекает по-разному – от бессимптомных, лёгких до тяжёлых и крайне тяжёлых состояний. Антитела к коронавирусу, к сожалению, являются неосновным иммунным ответом, защищающим от инфекций. Например, могут быть антитела до значений 30-40-50, а через 5-6 месяцев снижаются до единиц. Поэтому, если нет противопоказаний к вакцинации, то есть острого состояния, если гражданин не был в контакте с активными коронавирусными пациентами и, соответственно, не ожидается инкубационный период через две недели активной инфекции, если ранее не было никаких тяжёлых поствакцинальных реакций, то проводить вакцинацию нужно, – отметила иммунолог.

В Восточном Казахстане первыми получили прививки от КВИ медицинские работники Усть-Каменогорска и Семея. Медбрат КГП на ПХВ «ВК областная больница» Кайыржан Кудайбердинов вакцинировался десять дней назад:

– Уверен, что вакцинация на сегодня является самым действенным методом защиты от этой опасной болезни, – говорит медик. – Многие мои коллеги, работавшие на передовой борьбы с КВИ, сами оказались на больничной койке. Поэтому у меня в отношении этого вируса нет никакого скепсиса. Это очень серьёзная инфекция. Сделав прививку, я обезопасил, прежде всего, себя, своих близких, а также пациентов нашей больницы. Что касается моего самочувствия после получения вакцины «Спутник V», то тяжёлых последствий я совершенно не ощутил.

…На брифинге ещё раз подчеркнули, что вакцинация против COVID-19 в Республике Казахстан проводится на добровольной основе и по информированному согласию населения.

Айгуль Биданова, Бахыт Сарсембаева

Нур-Султан, Усть-Каменогорск