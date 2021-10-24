Вакцина – пропуск на работу?

В столичной службе СЦК прошла пресс-конференция «О мерах по обеспечению безопасных условий труда» с участием представителей Министерства труда и социальной защиты населения.

Главный государственный инспектор труда Толеген Оспанкулов пояснил ситуацию с отстранением от работы невакцинированных от КВИ сотрудников.

– Минздрав ввёл с понедельника санитарные нормы, в которых прописано, что работодатель не должен допускать не прошедших обязательную вакцинацию. Работники, не прошедшие вакцинацию, должны пройти ПЦР-тестирование, – отметил госинспектор труда.

По его словам, в пункте 1 статьи 48 Трудового кодекса РК прописано, что на основании законодательных актов и актов, выпускаемых госорганами, в данном случае – в соответствии с «Кодексом о здоровье», постановление санитарного врача является обязательным к исполнению.

– Поэтому на сегодняшний день работодатели имеют право отстранить сотрудников от работы в соответствии с этой статьёй, даже без оплаты, но в случае, если будет обоюдная договорённость, они эту оплату могут взять на себя. То есть оплачивать отстранённому либо 50 процентов от заработной платы, либо МЗП, – уточнил главный государственный инспектор труда Толеген Оспанкулов.

Напомним, в Казахстане на 22 октября первый компонент вакцины от COVID-19 получили 8 124 473 человека, второй – 7 269 888.

Председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Ербол Нургалиев рассказал, что треть выявленных нарушений трудового законодательства приходится на область безопасности и охраны труда.

Это неполное обеспечение безопасных условий труда; отсутствие обучения или инструктажа для работников; недостаточное обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты, специальной одеждой и специальной обувью; отсутствие службы или ответственных лиц по охране труда.

За 9 месяцев 2021 года на предприятиях страны пострадали 1 062 человека, 140 из них погибли. Большинство несчастных случаев произошли из-за падений с высоты; дорожных происшествий на транспорте организаций; обрушений, обвалов, падений предметов и материалов.

Кроме того, за 9 месяцев 2021 года государственные инспекторы труда выявили более восьми тысяч нарушений, выдали работодателям более 2 700 предписаний, выписали более тысячи штрафов на общую сумму 189 млн тенге.

Согласно официальной статистике, в 2020 году из 1,6 млн работников обследованных предприятий, 367 тысяч (22 процента) были заняты на производствах с вредными условиями труда. Наибольшее количество занято в промышленных регионах – Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях.

В разрезе отраслей экономики, наибольшее количество занятых во вредных условиях труда приходится на горнодобывающую и обрабатывающую отрасли.

В условиях повышенного уровня шума и вибрации трудился каждый второй, под воздействием повышенной загазованности и запылённости рабочей зоны – каждый третий работник. Тяжёлым физическим трудом были заняты 94 тысячи человек.

В Казахстане ежегодно регистрируется более 400 случаев профзаболеваний. За последние три года их численность уменьшилась на 21 процент.

– На основании результатов аттестации в 2020 году 670 тысяч работников получили различные компенсации на общую сумму 140 млрд тенге, что на 10 процентов больше в сравнении с 2019 годом. Для определения ответственности должностных лиц, виновных в нарушениях трудового законодательства, в правоохранительные органы направлено 777 материалов, по которым возбуждено 102 уголовных дела, – сказал председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Ербол Нургалиев.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников