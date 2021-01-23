Вакцина для бурёнки 

Сражение человечества с эпидемией коронавируса отодвинуло в тень проблемы эпизоотии животных. Между тем они никуда не исчезли.

Для Курчумского района, где отрасль животноводства является основной точкой приложения сил и источником дохода для местных фермерских хозяйств и владельцев личных подсобных хозяйств, эта тема особенно актуальна. В масштабах области Курчум входит в список неблагополучных по эпизоотической ситуации, связанной с бруцеллёзом. Дело в том, что она уже давно и неотвязно преследует отрасль. То и дело в самых разных частях, сёлах района возникают очаги этого недуга. В результате на вынужденный забой отправляются сотни голов подверженного бруцеллёзу крупного рогатого скота.

Несут потери как крупные фермерские хозяйства, так и частные подворья. По информации Курчумской районной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, в 2016 году в районе выявлено 86 случаев заражения бруцеллёзом, в 2017 – 607, 2018 – 880, 2019 – 2300, 2020 – 1500 случаев. Перманентность эпизоотической обстановки в районе является неблагоприятным фактором, оказывающим влияние на развитие сельскохозяйственной отрасли.

Неоднозначность сложившейся ситуации в том, что, казалось, сил и ресурсов на борьбу с напастью в районе достаточно. Имеется в виду наличие нескольких государственных организаций ветеринарного профиля, выделяемые из бюджета средства на проведение противоэпизоотических мероприятий. Но тогда почему же не удаётся обуздать бруцеллёз?

Этот вопрос мы адресовали руководителю Курчумской районной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Серикхану Ашманову. Он рассказал, что в перечень функциональных задач госоргана входит контроль за мерами защиты от болезней животных, защита населения от общих для людей и животных болезней, обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности, защита от возможных завозов в страну вместе с животными эпизоотических и экзотических болезней, контроль за пищевой безопасностью населения и т. д. В целом территориальная инспекция является контролирующим, координирующим и осуществляющим надзор в профильной сфере госорганом.

По информации Серикхана Ашманова, на территории района являются неблагополучными по бруцеллёзу семь сельских округов: Маркакольский, Маралдинский, Борановский, Калжырский, Калгутинский, Сарыоленский и Курчумский. В течение минувшего 2020 года проведена вакцинация 16 тысяч голов КРС из 56 тысяч, имеющихся в районе. Названный показатель далёк от желаемого, ведь полная защищенность от бруцеллеза может наступить только при стопроцентной вакцинации скота.

– Вакцинация животных проводится за счёт их владельцев, – говорит руководитель контрольного органа. – Стоимость одной вакцины – одна тысяча тенге. Она приобретается владельцами в ветеринарных аптеках самостоятельно. Непосредственно введение вакцины животному производится ветсанитарами бесплатно. Казалось, вакцинируй свой скот и будь спокоен за его безопасность. Но, увы, не все готовы платить за это.

Как выяснилось, в вопросах проведения противоэпизоотических мероприятий есть немало трудностей. Одна из них в том, что на территории района недостаточно загонов для скота и расколов для его вакцинации.

– Их нет даже в некоторых крупных населённых пунктах, – сетуют ветеринары. – Это осложняет работу наших ветсанитаров по проведению сезонного забора крови и вакцинации. Особенно сложно это сделать в летний сезон, когда основная часть поголовья скота находится на летних выпасах – джайляу. Примерно на пять месяцев табуны остаются недосягаемыми для ветеринаров: на джайляу почти нет загонов и расколов. Позаботились о них только крупные фермерские хозяйства, которых не так много. Они, по понятным причинам (профилактика заражения), не допускают использования своих загонов и расколов другими хозяйствами. Последние строить объекты, без которых невозможна вакцинация и забор крови животных, не спешат. Проблеме уже не один год, и её необходимо решать.

Поэтому для строительства двух пунктов для проведения ветеринарных мероприятий в сёлах Курчум и Маркаколь из районного бюджета выделено пять млн тенге.

Недостаточно в районе и убойных площадок для скота. Всего их насчитывается 17. При том что населённых пунктов в районе около 40. Те убойные площадки, что имеются, принадлежат частникам, а значит, оказывать услуги другим они могут на коммерческой основе. Поэтому, как считают специалисты ветеринарной сферы, нужны коммунальные убойные площадки. Ведь забой заражённого скота должен производиться только на этих объектах, с участием специалиста профильного госоргана.

Впрочем, самым главным фактором, который сможет оказать решающее влияние на ситуацию с эпизоотической ситуацией в районе, является изменение сознания населения, считают ветеринары. Когда все владельцы скота будут по своей воле проводить вакцинацию поголовья и другие плановые профилактические мероприятия. Примерно 60 процентов скота в районе принадлежит частным подворьям и 40 процентов – фермерским хозяйствам.

В ряду вопросов и проблем, которые предстоит решить в ветеринарной сфере района, есть и известная всем проблема притока молодых кадров. Такового в последние годы не наблюдается. Молодых не особенно привлекает профессия ветеринара. В белых перчатках тут не поработаешь, вместо уютного кабинета ждут животноводческие фермы. Работу свою надо делать под открытым небом в снег, ветер, дождь… В общем, романтики почти никакой, трудностей много.

– Штат нашей подведомственной организации – КГП на праве хозяйственного ведения «Күршім-Вет» Управления ветеринарии ВКО, которая и осуществляет комплекс различных ветеринарных мероприятий, укомплектован на 70 процентов, – сказал руководитель территориальной инспекции.

В общем, ждущих своего решения вопросов и проблем в отрасли предостаточно. От этого зависит достижение главной цели – оздоровление стада от эпизоотических болезней. Как тут не вспомнить известную фразу академика Павлова о том, что врач лечит человека, а ветеринария лечит всё человечество.

Для справки. Бруцеллёз – одно из наиболее распространённых зоонозных (передающихся от животных к людям) заболеваний, которое вызывают бактерии Brucella. Они чаще всего вызывают инфекцию у человека. Передача происходит при непосредственном контакте с инфицированными животными, употреблении в пищу непастеризованного молока или сыра, приготовленного из молока инфицированных животных; в редких случаях возможна передача воздушным путём. При контакте с животными либо с термически необработанными продуктами животного происхождения существует риск заражения бруцеллёзом. Это инфекционное заболевание поражает многие органы и системы человека и легко переходит в хроническую форму с частыми рецидивами.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район