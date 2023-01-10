Вагончик тронется, смартфон зарядится

В ВКО продолжается модернизация системы общественного транспорта. Вчера в областном центре провели технический запуск новых трамваев. Четыре вагона белорусского производства уже готовы к перевозке пассажиров.

Современные трамваи оснащены по последнему слову техники: в каждом вагоне есть кондиционер, платформа для людей с особыми потребностями и даже разъёмы для зарядки мобильных телефонов.

– Два трамвая пришли меньше месяца назад – 16 декабря, третий – 30 декабря и четвёртый вагон пришёл в воскресенье, восьмого января, – рассказал руководитель ТОО «Транспортная компания города Усть-Каменогорска» Михаил Чайка. – Поставки из Минска (Беларусь) немного задержались ввиду некоторых ограничений. На сегодняшний день в трамвайном депо имеется 16 вагонов, которые ежедневно будут выходить в туры с временным промежутком в восемь минут для «тройки», в 20 минут – для «единицы» и «четвёрки».

Михаил Чайка отметил, что новые вагоны спроектированы по принципу импортозамещения.

– Ни для кого не секрет, что в настоящее время действуют мировые санкции, поэтому завод BKM HOLDING («Белкоммунмаш») подключил все свои наработки, привлёк лучших профессоров, которые разработали блоки управления.

Как оказалось, трамваи оснащены на порядок лучше в сравнении с подвижным составом, который был в наличии до поставок новых вагонов.

– Система управления совершенно другая, – пояснил руководитель ТОО «Транспортная компания города Усть-Каменогорска». – Если на старых вагонах релейно-контакторная, то здесь уже транзисторная система и электроника, которая контролирует буквально всё, защищая машиниста от ошибочных действий. Двигатели временного тока более удобны в уходе, механизм торможения спрятан под тележкой.

Несмотря на обновлённую систему, водителей трамваев не пришлось переучивать: автоматизированные технологии позволили машинистам легко ориентироваться.

Наряду с принципиально новой системой управления трамваи оснащены системой терморегуляции. Для комфорта пассажиров в летнее время в вагонах будут работать кондиционеры, а в холодный сезон – отопительные пушки.

– Для создания благоприятного климата в салоне работает автоматический контроль температуры, – уточнил Михаил Чайка. – Если в трамвае становится жарче, чем на улице, срабатывает запуск охлаждения воздуха. В сезон холодов в вагонах будут работать четыре отопительные пушки по пять киловатт каждая, то есть калориферное отопление, которое будет поддерживать температуру 20-22 градуса.

Позаботились разработчики и о пассажирах с особыми потребностями. В средней части трамвая оборудована специальная откидная платформа, которая сделает подъём маломобильных граждан более комфортным. В салоне – место для крепления инвалидной коляски с ремнём безопасности. Работу платформы будет контролировать водитель. За одну остановку до выхода нужно воспользоваться специальной кнопкой, которая подаст звуковой сигнал водителю и оповестит его о необходимости оказать помощь маломобильному пассажиру.

Приятный для пассажиров бонус – в трамваях есть специальные разъёмы, чтобы пассажиры могли зарядить свои мобильные устройства. Всего их четыре. Кроме того, в салоне установлено шесть камер видеонаблюдения и электронное информационное табло у кабины водителя, на котором пассажиры смогут видеть название остановок, точное время и дату. Названия остановок будут озвучиваться специальной аудиозаписью.

Внешний вид трамваев также порадует горожан.

К слову, в новых вагонах уже установили валидаторы, поэтому люди смогут рассчитываться за проезд привычным удобным способом.

Вместимость трамваев аналогична имеющимся вагонам: 31 сидячее место и более ста мест для провоза стоящих пассажиров. Вес трамвая составляет 17 тонн, высота – 3,5 метра, длина – 17 метров, ширина 2,5 метра.

На вопрос, насколько новые трамваи подходят для суровых восточноказахстанских морозов, руководитель трамвайного парка ответил однозначно.

– Я думаю, они должны справиться с нашими погодными условиями, – заверил он. – Блоки управления тестировали в течение 72 часов, создавая для них температуру от плюс 40 до минус 40 градусов и приближая к максимальным возможным условиям эксплуатации.

Как объяснил Михаил Чайка, закупка новых трамваев стала возможна благодаря выделенным из местного бюджета средствам. Обновление подвижного состава трамвайного парка обошлось в 811 миллионов 611 тысяч с учётом НДС.

– Усть-Каменогорск – один из немногих городов, который имеет трамвайные линии, – отметил аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. – Четыре года назад мы вернули депо в госсобственность. Это был первый и главный шаг к тому, чтобы поднять уровень этого вида общественного транспорта. Далее приняли программу по восстановлению трамвайного парка и рельсовых путей. Это стало необходимым, поскольку более 30 процентов жителей пользуются для передвижения именно трамваями, а в некоторых районах города это единственный способ добраться.

Срок эксплуатации новых трамваев – 16 лет с возможностью капитального восстановительного ремонта, который продлит срок службы ещё на восемь лет. Гарантийный срок для новых вагонов – один год, или 70 тысяч километров пробега.

– Будем обязательно наблюдать, при необходимости производить нужные доработки, регулировки по напряжению, рехтовке контактной сети, – отметил руководитель трамвайного парка.

Михаил Чайка добавил, что в ближайшее время в городе продолжат реконструкцию трамвайных путей.

– Трамвайный парк изношен более чем на 70 процентов, – констатирует он. – Поэтому сейчас реализуется программа обновления. Это касается и закупа новых вагонов, и ремонта путей. Всего по городу 31 километр трамвайных путей. Приблизительно треть из них на сегодня полностью отремонтированы с применением так называемых бесшовных рельс. Контактная сеть, подлежащая ремонту – на участках улиц Казахстан, Мызы, Нурмагамбетова. Наиболее проблемные отрезки – съезд с Ульбинского моста, улица Казахстан.

Два новых трамвая выходят на линию десятого января на третий маршрут. Как объяснил руководитель ТОО «Транспортная компания города Усть-Каменогорска», для равномерного износа подвижного состава вагоны не привязаны к определённым маршрутам.

Лилия Дроздова