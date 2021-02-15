В зоне доступа?

В рамках Дня Министерства информации и общественного развития в ВКО обсудили организацию работы уполномоченного по вопросам доступа к информации.

Представители Департамента развития коммуникаций государства и общества провели семинар на тему «Организация работы по внутриведомственному мониторингу и контролю обеспечения доступа к информации».

В семинаре приняли участие сотрудники аппарата акима Восточно-Казахстанской области, областных управлений и районных акиматов.

Представители Министерства разъяснили задачи и функции уполномоченного, а также дали конкретные практические рекомендации по его работе. Основными обязанностями уполномоченного будут внутренний мониторинг и координация за обеспечением доступа к информации.

Отметим, что работа по определению уполномоченного лица или подразделения по вопросам доступа к информации ведётся во всех государственных органах в рамках реализации Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации», подписанного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым 30 декабря 2020 года.

В завершение семинара участники получили развёрнутые ответы на все вопросы.