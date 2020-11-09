В железном  плену  

Вечером 30 октября на автодороге между сёлами Секисовка и Малоубинка в Глубоковском районе произошла авария. Столкновение оказалось настолько сильным, что водителя и пассажира автомобиля марки «Тойота» зажало в искорёженной машине.

Пришлось вызывать спасателей ОСО ГУ «СПиАСР» ДЧС ВКО, которые сначала извлекли водителя – женщину с открытым переломом ноги. С пассажиром дела обстояли сложнее – женщину зажало лобовой частью панели приборов. Используя гидравлический домкрат, спасатели разжали панель и освободили пострадавшую.

– Когда прибыли к месту ДТП и увидели повреждённый автомобиль, подумали, что живых людей в нём нет, настолько серьёзно повреждена была автомашина, – рассказал руководитель отделения оперативно-спасательного отряда Владимир Субботин. – Зажатые в автомобиле женщины уже долго находились в таком положении, им нужна была срочная медицинская помощь. Пришлось перебрать почти весь автомобиль. Затем извлекли пострадавших и незамедлительно передали их врачам скорой помощи и Центра медицины катастроф.

Добавим, что второму участнику дорожно-транспортного происшествия помощь не понадобилась.