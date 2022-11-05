В зеркале духовности

Вчера состоялась очередная XX сессия областного маслихата.

Значимость и содержание масштабной программы «Рухани жаңғыру» по системным подходам, применяемым для её реализации в Восточном Казахстане, выходит далеко за пределы региона и республики, обретая в определённой мере международный масштаб и мощное звучание.

Об этом можно судить вполне обоснованно по реакции зарубежных партнёров, высоко оценивших самобытный культурно-исторический, социальный и духовный потенциал народа а также системный и комплексный подход местных органов исполнительной власти для его наиболее полного раскрытия.

Об этом и о многом другом говорили на ХХ сессии областного маслихата, в работе которой принял участие заместитель акима области Шакарым Буктугутов.

В докладе руководителя областного управления внутренней политики Жанат Мекеевой сделан акцент на основных направлениях программы «Рухани жаңғыру» и на конкретных примерах и деталях, демонстрирующих результативность в той сфере, которую, казалось бы, сложно переложить на язык целевых индикаторов, как это делается в реальном секторе экономики или неумолимой статистике.

– Программа «Рухани жаңғыру» реализуется в соответствии с тремя основными направлениями и 17 специальными проектами, – подчеркнула Жанат Мекеева. – В её рамках за период 2017 – 2022 годов реализован 71 проект. В том числе, 10 региональных, 30 районных и городских, 31 краткосрочный проект Регионального центра «Рухани жаңғыру». Всего проведено 17,7 тысячи мероприятий с общим охватом около 1,2 млн человек.

Добавим, что интересные проекты носят «говорящие» названия. Достаточно привести в пример «Туған жер», «Полиязычие», «Абай әлемі», «100 новых лиц», «Арт заман», «Древние сокровища ВКО», «Шығыс жастары», «Білікті маман». Если обратиться к конкретике, то 18 восточноказахстанцев стали победителями спецпроекта «100 новых лиц». Кроме того, шесть региональных проектов ВКО вошли в республиканский «Сборник лучших проектов».

История, культура, археология региона вызвали неподдельный интерес в ходе презентации выставки «Золото Великой степи», успешно прошедшей в Великобритании. Об этом свидетельствует количество посетителей, словно реально ощутивших дыхание Великой степи, прикоснувшихся к её древней богатейшей летописи.

По информации руководителя управления, экспозиция Восточного Казахстана вошла в первую пятёрку лучших выставок мира в отчётном году, задав высокий уровень последующим культурно-историческим, археологическим акциям. Это ещё раз подтверждает, насколько высоко котируется в цивилизованном мировом пространстве традиционное искусство, основанное на классических устоях. Столь внимательный и по-хорошему пристрастный взгляд на подобную тематику имеет свои закономерные предпосылки. Жизненно необходимы морально-нравственная, культурная, духовная опора, так называемый внутренний стержень для общества в целом и для каждого его гражданина в частности.

– В рамках регионального проекта «Білікті маман» на 2022-2023 учебный год выделено 450 грантов, – продолжила Жанат Мекеева. – По региональному проекту «Шығыс жастары» организованы ярмарки вакансий (более 14 тысяч человек), профориентационные встречи шести вузов региона (4261 выпускник).

Добавим, что параллель прошлого с настоящим проводится вовсе не случайно. Руководство региона много усилий и финансовых средств вкладывает в подготовку кадров по техническим специальностям. Свою роль играет профиль региона, где базовыми отраслями являются горно-рудная, обрабатывающая промышленность, металлургия, машиностроение, где востребованы в первую очередь технические кадры. Кроме того, выдерживается курс на 100-процентное оснащение школ области кабинетами роботехники, IT-классами, а в сфере медицины персонал проходит обучение и стажировку в ведущих мировых клиниках. Всё это к вопросу о том, что конкурентоспособность современных специалистов достигается при освоении международных стандартов образования, практики и реального производства. При этом важно ещё не забывать об опыте далёких предков, которые оставили в наследство уникальные артефакты, свидетельствующие об их уровне обработки металлов, образцы высокого ювелирного искусства, производства и применения узкоутилитарных предметов быта и ремесленничества.

Если говорить о нематериальном наследии, то Восточный Казахстан является одним из центров духовной культуры, литературы и поэзии, музыки, нуждающихся в дальнейшем тиражировании и последовательной популяризации. Тот случай, когда слово тоже является делом.

– В рамках регионального проекта «Абай әлемі» выпущено 50 книг общим тиражом 43 тысячи экземпляров, – подчеркнула руководитель управления внутренней политики. – В рамках регионального проекта «Арт заман» приобретено 59 экспонатов.

Также следует отметить, что в нынешнем году среди значимых событий в ВКО открытие Центра археологии в селе Бестерек Уланского района, проведение международного форума «Алтай – золотая колыбель тюркского мира», вызвавшего большой резонанс в научном мире.

Отмечая важность проводимой работы, представители депутатского корпуса ВКО рекомендовали продолжить деятельность по интегрированию индикаторов в национальный проект «Ұлттық рухани жаңғыру».

Меир Токобаев