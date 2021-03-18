В Восточном Казахстане выявлено 25 нарушений санитарно-эпидемиологических требований

В целях контроля за исполнением Постановления Главного государственного санитарного врача ВКО по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения области, члены мониторинговых групп продолжают проводить ежедневные рейды. В ходе проведенных 17 марта рейдов были зарегистрированы нарушения санитарных требований.

Вчера в Усть-Каменогорске в ходе мониторинговых мероприятий охвачено 198 объектов предпринимательской деятельности. Мобильные группы выявили 6 фактов нарушения ограничительных мер. Также наложен штраф по ранее выявленным нарушениям. Продавцы продовольственных и не продовольственных магазинов обслуживали посетителей без медицинских масок. Общая сумму штрафа составила 175 020 тенге.

17 Марта в Семее мониторинговые группы проверили на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 298 объектов предпринимательской деятельности, в том числе ежедневным мониторингом охвачены 262 объекта, входящих в «тепловую карту». Проведенные рейды позволили выявить 14 нарушений масочного режима в торговых домах, общественном транспорте, на рынках. Составлено 5 протоколов на сумму 218 775 тенге, а также взыскано 7 штрафов на сумму 350 040 тенге.

Продолжается ежедневный контроль соблюдения ограничительных мер в районе Алтай. Рейдовые мероприятия прошли на 141 объекте, было выявлено 5 нарушений.