В Восточном Казахстане выявили 22 нарушения ограничительных мер

Работа мобильных мониторинговых групп по контролю за соблюдением действующих карантинных и ограничительных мер продолжается в Восточном Казахстане. Напомним, в состав входят представители отдела предпринимательства, правоохранительных органов, общественности.

15 марта в Усть-Каменогорске в ходе рейдов было охвачено 187 объектов предпринимательской деятельности. Мониторинговые группы обнаружили 7 нарушений ограничительных мер, установленных главным санитарным врачом области. Были наложены штрафы по ранее выявленным нарушениям. В непродовольственных и продовольственных магазинах продавцы находились без медицинских масок.

Сумма штрафа составила 175 020 тенге.

В Семее за минувшие сутки проверили 333 объекта, в том числе ежедневным мониторингом были охвачены 297 объектов, входящих в «тепловую карту». Мониторинговые группы выявили 14 нарушений масочного режима в торговых домах, общественном транспорте, на рынках. Был составлен один протокол на сумму 43 755 тенге и взыскано 8 штрафов на сумму 350 040 тенге.

В Шемонаихинском районе в ходе мониторинговых мероприятий охвачено 70 объектов, зарегистрирован один факт нарушения ограничительных мер. Внесен штраф в отношении физического лица К.Б., который находился в магазине «Бутик № 13» без медицинской маски.

Представителей малого и среднего бизнеса, а также жителей города призывают соблюдать санитарные нормы, определенные постановлением главного санитарного врача ВКО.