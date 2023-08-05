В Восточном Казахстане сохраняется угроза пожаров

Ситуация с лесными и степными пожарами остаётся на постоянном контроле региональных властей.

В области сохраняется жаркая и сухая погода, а, значит, и высокий класс пожарной опасности. Сотрудники ДЧС постоянно предупреждают восточноказахстанцев о возможной опасности и напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности.

По нашим данным, сегодня в Уланском районе на окраине села Смолянка, находящемся в 30 километрах от села Асу-Булак произошло возгорание сухой травы и кустарника на предварительной площади 5 гектаров. Была угроза для населённого пункта Смолянка, на данный момент она ликвидирована. Работу осложняет горная местность, на месте происшествия работают 63 человека от ДЧС, МИО и лесного хозяйства и 10 единиц техники. Около четырёх часов дня по местному времени к месту возгорания выехал пожарный поезд из Усть-Каменогорска с цистерной 50 тонн и дополнительно 10 человек.

Мы будем следить за развитием событий.