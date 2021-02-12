В Восточном Казахстане продлили ограничительные меры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в постановление и.о. главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области

от 30 января 2021 года № 3

№3-2 12 февраля 2021 года город Усть-Каменогорск

Я, и.о. главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области, Илюбаев Х. Ж.

рассмотрев документы:

Решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 02 февраля 2021 года;

Постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 4 декабря2020 года № 65 «О внесении изменения и дополнений в постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан»; от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан»; от 25 декабря 2020 года № 68 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении»; от 14 января 2021 года № 2 «О внесении изменений и дополнений в постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан»; от 27 января 2021 года № 3 «О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан»; от 04 февраля 2021 года № 5 «О внесении изменения и дополнений в постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан»;

Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-293/2020 «Об утверждении правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, и перечень инфекционных заболеваний при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин»;

оперативные сведения о санитарно-эпидемиологической ситуации в Восточно-Казахстанской области, областях Республики Казахстан и сопредельных государствах по коронавирусной инфекции CОVІD-19,

установил:

На основе расчётных критериев области процент занятости коечного фонда инфекционных стационаров (ПЗК) для лечения больных COVID-19 – 4,1%, значение репродуктивности инфекции (R) –0,991.

На основании подпункта 4) пункта 1, подпункта 3) пункта 2 статьи 38, статей 102, 104 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление и .о. г лавного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 30.01.2021 года № 3 « О дальнейших мерах по предупреждению заболеваемости коронавирусной инфекци ей CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области» внести следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Продлить ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, с 14 февраля по 27 февраля 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области»;

Сноска:

Настоящий подпункт вводится в действие с 14.02.2021 года.

2) В пункте 2 подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) обеспечить контроль за недопущением проведения:

— массовых зрелищных, спортивных мероприятий, мирных собраний, выставок, форумов, конференций, мероприятий (корпоративов) в организованных коллективах на объектах общественного питания, развлекательных объектах, на предприятиях, в учреждениях и офисах;

— массовых семейных, торжественных, памятных (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки) мероприятий, в том числе на дому;

— массовых театрализованных представлений, услуг аниматоров и ростовых кукол, шоу-программ, концертов в местах массового скопления людей (на площадях, в скверах, парках, прогулочных и набережных зонах), в том числе в закрытых помещениях (концертные залы, клубы) и других массовых мероприятий;

— жума-намаза в мечетях, за исключением мечетей, расположенных в сельской местности, мощностью до 150 человек, при заполняемости не более 25%»;

3) В пункте 2 подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) совместно с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области обеспечить лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР:

по эпидемиологическим показаниям:

— лиц из числа близких контактов с больным COVID-19;

с профилактической целью:

— граждан, въезжающих в Казахстан, через пункты пропуска Государственной границы на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан;

— лиц, прибывающих из-за рубежа авиарейсами, согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан;

— лиц, призываемых на срочную воинскую службу, на сборных пунктах и молодое пополнение по прибытии в воинские части;

— лиц, демобилизованных после срочной воинской службы, перед выбытием из воинских частей;

— лиц, поступающих в учреждения пенитенциарной (уголовно-исполнительной системы) (подследственные, обвиняемые, осужденные);

— сотрудников и лиц, вновь поступающих в медико-социальные учреждения, при оформлении, а также в последующем ежемесячно услугополучателей и персонала медико-социальных учреждений;

по эпидемиологическим показаниям, по постановлениям главного государственного санитарного врача соответствующей территории (по предварительному согласованию с Департаментом СЭК ВКО):

— военнослужащих по призыву, выслуживших установленный срок воинской службы и увольняемых в запас из частей Регионального командования «Шығыс» (Восток) Национальной гвардии Республики Казахстан Министерства внутренних дел Республики Казахстан перед их следованием железнодорожным и авиа- транспортом из частей к местам постановки на воинский учет, месту проживания;

— офицеров и военнослужащих по контракту, назначенных для приема и сопровождения воинских команд к месту прохождения срочной воинской службы, и военнослужащих, выслуживших установленный срок воинской службы;

— лиц без определенного места жительства, поступающих в центры ресоциализации и адаптации, а также на принудительное лечение в организации здравоохранения;

— других лиц по эпидемиологическим показаниям»;

4) В пункте 4 подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«4. Обеспечить запрет на:

7) проведение жума-намаза в мечетях, за исключением мечетей, расположенных в сельской местности, мощностью до 150 человек, при заполняемости не более 25%»;

5) В пункте 8 подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) объектов религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.):

— разрешено проведение намаза в мечетях (бес намаз), коллективного богослужения, при заполняемости до 30%, но не более 100 человек;

— разрешено проведение жұма—намаза только в сельской местности, в мечетях, мощностью до 150 человек, не более 25% заполняемости»;

6) В пункт 16 добавить подпункт 4) в следующей редакции:

«16. Хозяйствующим субъектам всех форм собственности и ведомственной принадлежности, деятельность которых не приостановлена, обеспечить:

4) Контроль за обязательным ношением посетителями и работниками (персоналом) медицинских или тканевых масок: маска должна закрывать нос, рот и подбородок, плотно прилегать к лицу по краям и фиксироваться; во время разговора маску не следует сдвигать на подбородок и снимать, а также повязывать ее на руку или шею»;

7) В пункте 19 подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«19. Физическим лицам обеспечить:

1) соблюдение масочного режима:

Ношение медицинских или тканевых масок для населения обязательно:

— на открытом воздухе (на улице, вне дома), в общественных местах, в том числе на автобусных остановках;

— в закрытых помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, а также объектах, деятельность которых разрешена;

— в общественном транспорте, в том числе такси;

— здоровым лицам при оказании помощи человеку с подозрением либо больному коронавирусной инфекцией COVID-19;

— лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с коронавирусной инфекцией, больным с симптомами коронавирусной инфекции (повышенная температура тела, одышка или кашель) либо имеющим положительные результаты ПЦР или экспресс-тестирования.

Медицинские или тканевые маски следует носить правильно: маска должна закрывать нос, рот и подбородок, плотно прилегать к лицу по краям и фиксироваться; во время разговора маску не следует сдвигать на подбородок и снимать, а также повязывать ее на руку или шею».

2 . Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности. 3 . Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных ведомств, население проинформировать на официальных веб-ресурсах, в СМИ, социальных сетях и посредством иных информационных ресурсов. 4 . Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 5 . Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и действует до его официальной отмены.

И.о. главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области Х. Илюбаев