В волейбол играют ветераны

Победой в областном турнире по волейболу отметили глубоковские воины-интернационалисты 33-ю годовщину вывода войск из Афганистана.

В посёлке Глубокое состоялся традиционный областной открытый турнир по волейболу среди ветеранов Афганской войны. На соревнования съехались команды со всех уголков региона. На протяжении нескольких часов они радовали болельщиков красивой игрой и успешными результатами.

Зрителей на турнир собралось немало, особенно молодых людей.

– Подобные соревнования, – делятся юноши, пришедшие поддержать своих земляков, – помимо спорта, интересны ещё и тем, что у нас есть возможность встретиться с ветеранами, участниками боевых действий. Они – образец мужества, достойный пример для молодёжи.

По итогам турнира команда «Афган» Глубоковского района заняла первое место, город Семей – второе, Курчумский район – третье место.

Аида Жумекенова

Глубоковский район