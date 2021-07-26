В ВКО зарегистрировано 13 нарушений ограничительных мер

В Восточном Казахстане продолжают работу мобильные мониторинговые группы по контролю за соблюдением действующих карантинных и ограничительных мер. В состав группы входят представители отдела предпринимательства, правоохранительных органов, общественности и предпринимателей.

В Усть-Каменогорске проверками 25 июля было охвачено 11 объектов. Мониторинговые группы выявили 7 фактов нарушения ограничительных мер, установленных главным санитарным врачом области.

В Семее за прошедшие сутки рейды прошли на 102 объектах. В ходе мониторинга выявлено 6 нарушений, в том числе семейчане проводили и организовывали мероприятия.

В Курчатове проверки прошли на 23 объектах предпринимательской деятельности. В Бескарагайском районе проверили 20 объектов. В Глубоковском районе мониторинговые группы провели рейды на 43 объектах. В Уланском районе проверили 8 объектов. Также проверки на соблюдение санитарно-эпидемиологических мер прошли в Урджарском, Шемонаихинском, Абайском, Аягозском районах. Нарушений выявлено не было.