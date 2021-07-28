В ВКО выявлено три нарушения ограничительных мер

В Восточном Казахстане продолжают работу мобильные мониторинговые группы по контролю за соблюдением действующих карантинных и ограничительных мер. В состав группы входят представители отдела предпринимательства, правоохранительных органов, общественности и предпринимателей.

В Риддере мониторинговые группы выявили три факта нарушения ограничительных мер, установленных главным санитарным врачом области. Составлено шесть протоколов на сумму 554 230 тенге. Мониторингом охвачено 102 объекта.

В Бескарагайском районе за прошедшие сутки рейды прошли на 20 объектах, в Глубоковском – 57 объектах. Также проверки на соблюдение санитарно-эпидемиологических мер прошли в Уланском, Шемонаихинском, Абайском, Аягозском районах, городах Усть-Каменогорск и Семей. Нарушений не выявлено.