В ВКО выявлено 8 фактов нарушений ограничительных мер

В Восточном Казахстане продолжают работу мобильные мониторинговые группы по контролю за соблюдением действующих карантинных и ограничительных мер. В состав группы входят представители отдела предпринимательства, правоохранительных органов, общественности и предпринимателей.

В Усть-Каменогорске мониторинговые группы проверили 18 объектов и выявили шесть нарушений ограничительных мер, установленных главным санитарным врачом области.

В Семее выявлено два объекта, где проводились массовые мероприятия. Составлено три протокола на сумму 43 755 тенге.

Также проверки на соблюдение санитарно-эпидемиологических мер прошли в Уланском, Шемонаихинском, Абайском, Аягозском районах, городах Курчатов и Риддер. Нарушений не выявлено.