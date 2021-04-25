В ВКО выявлено 10 нарушений по соблюдению ограничительных мер

В Восточно-Казахстанской области продолжаются ежедневные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных ограничений в общественном транспорте, в магазинах, аптеках, увеселительных заведениях.

В Семее 24 апреля проведены проверки по 389 объектам. В том числе ежедневным мониторингом охвачены 358 объекта входящих в «тепловую карту». Выявлено 9 нарушений масочного режима в торговых домах, рынках, объектах общественного питания и общественном транспорте. Составленных протоколов нет. Взысканных штрафов нет.

В Риддере проведены 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 73 объекта. В ходе рейдовых мероприятий выявлено 1 нарушение.

Рейды по соблюдению санитарных требований прошли в городе Курчатов, Бескарагайском, Зайсанском, Абайском, Урджарском, Аягозском, Шемонаихинском районах. Нарушений выявлено не было.