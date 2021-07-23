В ВКО выявили больше 11 нарушений санитарно-эпидемиологических требований

В ВКО продолжают работать мониторинговые группы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

В Усть-Каменогорске 22 июля в ходе мониторинговых мероприятий было охвачено 14 объектов, где было обнаружено 10 фактов нарушения карантинных мер, установленных главным санитарным врачом области.

В Семее за прошедшие сутки проверили 103 объекта. Мониторинговая группа выявила одно нарушение, на одном из объектов проводили мероприятие. Было составлено 4 протокола на сумму 131 265 тенге, взыскан один штраф на сумму 335 455 тенге.

В районе Алтай мониторинговые группы активизировали работу на туристических базах, всем отдыхающим розданы памятки о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

Был проведён мониторинг всех туристических объектов Бухтарминской рекреационной зоны. Также мониторинговые группы посетили 139 объектов предпринимательства, были выявлены нарушения.

В Шемонаихинском районе мониторинговые группы посетили 75 объектов. В Глубоковском районе было проведено 18 рейдов на 62 объектах. В Бескарагайском районе промониторили на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 20 объектов.

Также рейды прошли в Урджарском, Абайском, Аягозском районах и городе Курчатове. Нарушений выявлено не было.