В ВКО стартовал экомарафон

В Восточно-Казахстанской области с приходом весны возобновилось проведение акций в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан». В главных городах региона – Усть-Каменогорске, Риддере, Алтае и Серебрянске – уже проводятся первые субботники.



УСТЬ-КАМЕНОГОРСК



В Усть-Каменогорске объявлен двухмесячник санитарной очистки города, который стартовал 5 апреля и продлится до 31 мая. Цель акции – сделать областной центр чище и уютнее.



Несмотря на то что снег в некоторых районах ещё полностью не растаял, горожане, сотрудники госорганов, активисты и предприниматели в субботу дружно вышли на уборку дворов, улиц и общественных территорий. Всего в акции приняли участие 1 065 человек, были задействованы 23 единицы спецтехники, вывезены 378,2 куб. м мусора, очищены 25 965 кв. м территорий, ликвидированы 48 несанкционированных свалок и дополнительно вывезены 63 куб. м мусора.

«Это только начало – впереди ещё много работы! Приглашаем всех горожан, предприятия и организации, всех неравнодушных активно включиться в уборку территорий нашего родного города и выйти на следующий субботник! Сделаем наш город чище и уютнее вместе!» – призвали в акимате Усть-Каменогорска.



Далее акция будет проводиться каждую субботу до 31 мая, начало субботников – в 09:00 утра.



РИДДЕР, АЛТАЙ, СЕРЕБРЯНСК



4 апреля на площади Республики города Риддера прошла масштабная экологическая акция, объединившая более пяти тысяч человек. Представители этнокультурных объединений, общественных организаций, молодёжные активисты, государственные служащие, предприниматели, спортсмены и неравнодушные жители города активно включились в уборку территорий, благоустройство дворов и парков. Более 30 единиц специальной техники обеспечивали эффективную и слаженную работу по очистке города, сообщили в акимате Риддера.



– Мы с удовольствием приняли участие в субботнике. Это для нас многое значит, наши дети и внуки будут помнить об этом, нужно развивать чувство патриотизма и любви к труду. Такие мероприятия сближают людей, – отметила общественница района Алтай Елена Филимонова.



В свою очередь, аким Серебрянска Нургуль Бакынова сообщила, что на прошлой неделе в городе занимались очисткой улиц от мусора, арыков. На следующей неделе предстоит побелка бордюров и деревьев. Жители города понимают важность данной акции и активно в ней участвуют.

Дана Нагиева

Фото ОВП г. Усть-Каменогорска