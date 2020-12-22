В ВКО созданы 292 активные группы для распространения агитационных материалов 

Для распространения агитационных материалов в Восточно-Казахстанской области созданы 292 активные группы из 1258 человек.

С 10 по 19 декабря 2020 года в области поступило 193 634 агитационных материала. Из них плакаты формата А3 – 49974 шт., плакаты формата А4 – 49974 шт., флаеры формата А5 – 62467 шт., стикеры формата А6 – 31219 шт.

По состоянию на 20 декабря активисты молодёжного крыла «Jas Otan» в рамках акции «От двери к двери» обошли 11190 квартир, 11477 домов.

Все 1258 активистов обеспечены имиджевой продукцией: куртками, головными уборами, многоразовыми масками, шарфами и сумками с атрибутикой партии «Nur Otan».