В ВКО прошли выборы депутатов Сената Парламента РК

Депутаты маслихатов всех уровней Восточно-Казахстанской области приняли участие в процедуре тайного голосования. Депутатом Сената Парламента РК от Восточно-Казахстанской области большинством голосов был избран Шакарым Буктугутов.

— Согласно Указу Президента Республики Казахстан о назначении выборов 14 января 2023 года сегодня прошли выборы депутатов Сената Парламента РК. В ходе совместного заседания выборщиков из общего числа депутатов для голосования зарегистрировались 122. Каждый из них сделал свой выбор в кабинке для голосования. В голосовании также приняли участие доверенные лица кандидатов, наблюдатели и представители СМИ, — сообщила заместитель председателя Восточно-Казахстанской областной избирательной комиссии Жанар Алканова.

Кандидатами в депутаты Сената Парламента РК от Восточно-Казахстанской области были зарегистрированы Ашимов Ержан Жанабаевич, Буктугутов Шакарым Сабырович и Светаш Александр Александрович.

— Все депутаты сегодня определили своего кандидата. Данная процедура является важным событием в деле процветания и развития нашей страны, — считает Корлан Тугамбаева, депутат Глубоковского районного маслихата.

Отметим, регистрация выборщиков проходила в цифровизированном формате, данные зарегистрированных для голосования депутатов автоматически отображались на сайте ЦИК РК.