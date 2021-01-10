В ВКО проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней

​В Усть-Каменогорске в день выборов на всех избирательных участках строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальное дистанцирование, проводится дезинфекция.

С раннего утра на избирательный участок № 79, расположенный в здании Восточно-Казахстанского гуманитарного колледжа имени Абая, приходят люди разного возраста.

Примечательно, что среди них много молодёжи. В том числе тех, кто голосует впервые. Во время предвыборной кампании им разъяснили правила голосования. Каждый молодой избиратель заранее проверил наличие своей фамилии в списках.

– То, что в выходной день люди с раннего утра приходят на избирательные участки, чтобы проголосовать, говорит о многом, – отметил председатель участковой избирательной комиссии № 79, сотрудник ВКГК им. Абая Вадим Гадылгареев. –​ Прежде всего, о высокой ответственности народа за будущее своего государства. В этом вопросе нельзя быть равнодушным, инертным. Напротив, важно мнение каждого гражданина страны.

Электоральная активность избирателей радует, ведь​ выборы – это своего рода инвестиции в будущее.

Наблюдатели отметили хороший уровень организации выборного процесса как на 79-м, так и на соседнем 78-м избирательном участке, расположенном в здании ВКУ им. С. Аманжолова. По их мнению, члены избирательных комиссий работают профессионально, с особым вниманием относятся к пожилым гражданам.

Ева Ким​

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