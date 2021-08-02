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В ВКО продолжаются ежедневные рейды по соблюдению карантина

02.08.2021
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Мобильные мониторинговые группы по контролю за соблюдением действующих карантинных и ограничительных мер продолжают работу в Восточном Казахстане.

В Семее 1 августа мониторинговые группы проверили 97 объектов, входящих в «тепловую карту». Было выявлено два нарушения по проведению мероприятий. Составленных протоколов и взысканных штрафов нет.

Мониторинговые группы провели шесть рейдов на 20 объектах в Бескарагайском районе, 18 рейдов на 48 объектах в Глубоковском районе, 15 объектов в Шемонаихинском районе.

Также проверки прошли в Урджарском, Абайском районах, городе Курчатове. Нарушений выявлено не было.

02.08.2021
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