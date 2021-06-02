В ВКО продолжают выявлять нарушения ограничительных мер

В регионе продолжают работу мониторинговые группы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

1 июня в Семее мониторинговые группы проверили 282 объекта, в том числе 250 объектов, входящих в «тепловую карту». Было выявлено 7 нарушений масочного режима. Составленных протоколов и взысканных штрафов нет. В Усть-Каменогорске мониторинговыми мероприятиями было охвачено 149 объектов, зарегистрировано 4 нарушения.

В Риддере за прошедшие сутки проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 75 объектов. Было выявлено 2 нарушения масочного режима. Из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля наложено 3 штрафа на сумму 131 265 тенге за нарушение масочного режима.

В районе Алтай проверки прошли на 140 объектах предпринимательской деятельности. Было выявлено 2 нарушения.

В Шемонаихинском районе мониторинговые группы охватили рейдами 72 объекта, выявлено один факт нарушения. В отношении одного физического лица внесен штраф на сумму 43 755 тенге.