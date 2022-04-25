В ВКО представители Республиканской общественной приемной партии «AMANAT» организовали прием для жителей сёл

В рамках модернизации партии «AMANAT» успешно реализуется ряд инициатив. 14 марта текущего года стартовал проект мобильной общественной приемной. Его цель — прислушаться к нуждам жителей сёл. Сегодня в Восточно-Казахстанскую область специально прибыли представители Республиканской мобильной общественной приемной партии «AMANAT». Они встретились с жителями Алтайского и Катон-Карагайского районов. В ходе работы приняли участие представители ряда областных управлений под руководством областного филиала партии.

Сначала они посетили село Полянское района Алтай, затем село Малонарымка Катон-Карагайского района. В двух сельских округах с вопросами обратилось более 100 человек, из них более 50 – по личным проблемам. Кроме того, в этот же день были проведены приемы в селах Жангизтобе, Белтерек Жарминского района, Карагайлы Бескарагайского района.

На приемах большая часть населения поднимала вопросы питьевой воды и внутрипоселкового дорожного строительства, уличного освещения, ухудшения качества сотовой связи и интернета, жилищно-коммунального хозяйства, безработицы и социальных проблем. Так, житель Полянского сельского поселения Алтайского района Шишкунов А. Д. по вопросу улучшения качества связи в селе отметил, что скорость интернета очень низкая.

Советник Республиканской общественной приемной Аралбай Ардан Султанович проинформировал:

– Республиканская общественная приемная провела 179 приемов, которые посетили более 2200 граждан. Менее чем за 1 месяц 21% обращений получили положительное решение. Если судить по селу Полянское, то больше всего поднимался вопрос о питьевой воде и ремонте дорог. В частности, ремонт автомобильной дороги Алтай – Рахмановские ключи, обустройство внутрипоселковой улицы Кирова, устройство резерва для питьевой воды, ремонт насоса для системы водоснабжения. Вопросы, поступившие со стороны жителей, будут направлены в министерство через республиканскую общественную приемную. Мы следим за тем, чтобы на каждый вопрос были даны исчерпывающие ответы.

По словам и. о. исполнительного секретаря Восточно-Казахстанского областного филиала партии Айгуль Байжановой, также организованы выезды в отдаленные населенные пункты. С начала текущего года Восточно-Казахстанским областным филиалом проведены мобильные приемы в Шемонаихинском, Глубоковском и Уланском районах. В шести сельских округах в общей сложности на прием обратилось более 100 граждан.

Всего с начала 2022 года в приемные регионального филиала поступило более 11 тысяч обращений. По результатам рассмотрения положительно решены 41%. За 3 месяца текущего года принято около 3000 жалоб, из которых 38% получили положительное решение.

Общественные приемные партии стали единственной эффективной площадкой для жителей, где они находят ответы на интересующие их вопросы.