В ВКО гвардейцы почтили память погибших в январе солдат

Во всех воинских частях регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии состоялось однодневная акция «Мәңгілік сапта» («Вечно в строю»).

Ровно год тому назад двое солдат срочной службы Национальной гвардии РК рядовые Мадияр Кайсаров и Айбат Аманов погибли, выполняя свой воинский долг во время массовых беспорядков. Военнослужащие почтили память погибших минутой молчания, передает Аltaynews.kz.

В этот не простой день для нашего народа гвардейцы сумели выстоять благодаря самоотверженности и мужеству. Мы должны помнить о том, что каждый военнослужащий должен всегда быть готовым для выполнения боевых задач! Для этого каждый из вас должен быть стойким, отважным и готовым к самопожертвованию ради обеспечения порядка и безопасности нашего народа, — сказал заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан по воспитательной и социально-правовой работе, халық қаҺарманы полковник Кайрат Умбетов выступая перед личным составом управления РгК «Шығыс» НГ РК.

Напомним, что за отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга Указом Президента Республики Казахстан солдаты срочной службы рядовые Мадияр Кайсаров и Айбат Аманов были посмертно награждены орденом «Айбын» III степени.