В Усть-Каменогорске с начала июля поднялись тарифы на коммунальные услуги

Как принцип «Тариф в обмен на инвестиции» будет работать в Усть-Каменогорске и что изменится с 1 июля 2023 года, рассказали в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Восточно-Казахстанской области.

Программа «Тариф в обмен на инвестиции» предусматривает привлечение инвестиций в отрасль за счет собственников имущества, увеличение уровня заработной платы работников в сфере естественных монополий, дальнейшее регулирование путем стимулирования внедрения передовых инноваций в сферу естественных монополий»,

«В рамках реформирования тарифной политики будет начата работа по обновлению инженерной инфраструктуры. На сегодня сформированы правовые основания для изменения тарифов и увеличения действующих инвестиционных программ в части привлечения инвестиций для увеличения ремонтных работ, изменения зарплаты работникам по среднеотраслевому уровню в регионе, компенсации расходов за содержание бесхозяйных сетей и оборудования», — сообщили в ведомстве.

В Департаменте отметили, что по уровню износа сетей в красной и желтой зоне находятся ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» с износом 67%, ТОО «Согринская ТЭЦ» – 63%, АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» – 65% и ГКП «Өскемен Водоканал» – износ сетей водоснабжения 62% и водоотведения – 81%.

Департаментом совместно с Управлением строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по ВКО рассмотрены заявки на изменение инвестиционных программ на 2023 год вышеуказанных коммунальных предприятий. По представленным заявкам 29 мая и 5 июня были проведены очередные заседания Региональной комиссии по вопросам тарифообразования в сферах естественных монополий при Совете по тарифной политике.

«При рассмотрении предложенных мероприятий оценивается текущее состояние аварийности и износа на объектах, а также стадия подготовки к осуществлению ремонтных работ (таких как наличие ПСД, заключения экспертизы), соответственно, были исключены мероприятия, не оказывающие влияние на износ основных средств.

Сумма дополнительных мероприятий инвестиционных программ составила: ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» – 1 млрд тенге, ТОО «Согринская ТЭЦ» – 453 млн тенге, АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» – 1 млрд тенге, ГКП «Өскемен Водоканал» – первый этап на 2023 год 64 млн тенге и второй этап на 2024 год – 1,73 млрд тенге.

По словам руководителя департамента, эти средства будут направлены на реконструкцию и модернизацию сетей и оборудования субъектов естественных монополий, приводящие к снижению износа в среднем на 2% по предприятиям за 2023 год.

«Проведение реконструкции и модернизации основных средств предприятий в сфере ЖКХ планируется за счет тарифа, а также привлечения средств из местного бюджета. Данные мероприятия позволят улучшить состояние сетей, оборудований и котлоагрегатов, обеспечить бесперебойное оказание коммунальных услуг, повысить качество и надежность оказываемых услуг. Вместе с тем, целевое использование дополнительных привлеченных инвестиций будет также проверяться в рамках рассмотрения отчетов», – сказали в организации.

В целом, по данным ведомства, рост тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения составляет для населения 10%, для прочих лиц – 20 % и основная нагрузка роста тарифов приходится на бюджетные организации.

«Проводимая работа позволит снизить износ основных средств, количество аварийных ситуаций и повысит качество предоставления коммунальных услуг города Усть-Каменогорска. Кроме того, в рамках реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции» будет предусмотрена поддержка нуждающихся слоев населения, в том числе через механизм оказания жилищной помощи, с учетом ожидаемого роста тарифов», – заявили в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ВКО.