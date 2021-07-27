В условиях «красной» зоны

С 27 июля жители Восточного Казахстана будут жить по условиям «красной» зоны, прописанным в новом Постановлении главного государственного санитарного врача области, которое регулирует работу различных объектов.

Из-за того, что Восточный Казахстан вошёл в «красную» зону по матрице оценки эпидситуации по распространению коронавирусной инфекции, ограничения ужесточаются. Однако, несмотря на достачное количество ограничений, объекты предпринимательства, участвующие в проекте Ashyq, получат определённые привилегии.

Чтобы предупредить завоз и распространение индийского штамма «Дельта» коронавирусной инфекции среди населения региона, в области с 27 июля вступает в силу Постановление главного государственного санитарного врача, пункты которого разъяснил в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ВКО Галымбек Алин.

Он отметил, что согласно критериям ограничений и разрешений на работу социально-экономических объектов в «красной» зоне приостанавливаются междугородние, межобластные, городские регулярные и нерегулярные автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq. Также приостанавливается деятельность закрытых пляжей и аквапарков.

В выходные и праздничные дни запрещается деятельность общественного транспорта, а также не участвующих в проекте Ashyq объектов общественного питания, фитнес-центров, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, бассейнов, кинотеатров, концертных залов, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке. Кроме того, в выходные разрешено работать объектам по реализации непродовольственных товаров площадью до 2000 м2, спортивным объектам, образовательным центрам, кружкам для детей и взрослых, фудкортам, участвующим в проекте Ashyq.

Также, по словам Галымбека Алина, ограничения в деятельности будут распространяться и на участников проекта Ashyq. В будние дни участники проекта, в том числе фитнес-центры, спортивно-оздоровительные объекты, сауны, СПА-центры, спортивные объекты, бассейны, будут работать до 20.00. Объекты общественного питания, фудкорты, участвующие в проекте Ashyq, смогут работать до 20.00, а не участвующие в проекте – до 18.00. Примечательно, что торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети независимо от участия в проекте Ashyq будут функционировать до 18 часов.

Участники проекта, получившие статус «Лидеры «Ashyq», в «красной» зоне работают по условиям «жёлтой» зоны.

В документе также отмечается, что объекты могут осуществлять деятельность без учёта требований по соотношению сотрудников, работающих на дистанционном и очном формате работы, при условии проведения вакцинации.

Постановление будет действовать до его официальной отмены. С полным текстом документа можно ознакомиться на 3-4 стр. этого номера «Рудного Алтая».

Мария Шевелёва

Фото из открытых источников