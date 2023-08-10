В центре внимания – мамы

Восточный Казахстан по поручению министра здравоохранения РК посетила мониторинговая мультидисциплинарная группа во главе с директором Департамента охраны здоровья матери и ребёнка МЗ РК Магрипой Ембергеновой и руководителем управления охраны здоровья матерей МЗ РК Шакизат Халыковой.

Напомним, что родовспоможение, материнство и детство являются приоритетными отраслями здравоохранения в регионе, на которые нужно обращать наиболее пристальное внимание. Именно для снижения показателей младенческой и материнской смертности в Восточном Казахстане родильные отделения на базе районных больниц переводят на более высокий уровень, и теперь будущим мамам не нужно ездить в областной центр. Для этого также в ВКО действует программа пренатальных скринингов, работает патронажная служба.

В состав мониторинговой мультидисциплинарной группы, по данным Министерства здравоохранения РК, вошли профессор, анестезиолог-реаниматолог Агзам Жумадилов, главные гинекологи Актюбинской области и города Шымкента, главный неонатолог Туркестанской области, главный госпитальный эпидемиолог Карагандинской области, главная акушерка Костанайской области.

– Мониторинговая группа посетила ГП №2, ГП «Ем-сау», «Центр матери и ребёнка» в Усть-Каменогорске, родильный дом Риддера, ЦРБ Курчумского, Зайсанского, Алтайского районов, – рассказали в ведомстве. – Также в ходе поездки прошли встречи с беременными женщинами из сельских населённых пунктов, которым специалисты ответили на вопросы и провели разъяснения по темам дородового наблюдения и родов.

По итогам проведённого мониторинга состоялось заседание регионального штаба по принятию неотложных мер для снижения материнской смертности, руководителям медорганизаций даны рекомендации по улучшению качества оказания помощи беременным и комплектации кадров акушерами-гинекологами, реаниматологами, нео-

натологами. В завершение рабочей поездки Магрипа Ембергенова провела личный приём граждан, в ходе которого обсудили вопросы оказания медицинской помощи детям.

В ходе заседания штаба с участием заместителя акима Усть-Каменогорска Ирины Смит эксперты представили результаты оценки деятельности медучреждений и озвучили имеющиеся основные проблемы. Одна из них – это риски при транспортировке беременных с угрозой преждевременных родов и осложнениями.

– Безусловно, в этих условиях особое значение приобретают скорость и качество транспортировки женщины в областной центр. Вопрос ремонта автотрасс областного и республиканского значения, которые ведут в Усть-Каменогорск, остаётся ключевым, — отметила Ирина Смит.

Дарья Штейн