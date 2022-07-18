В трёхмерной проекции

ВКО онкоцентр приглашает жителей области бесплатно пройти низкодозную компьютерную томографию. Направление участкового врача для этого не требуется.

Если человек не испытывает недомоганий и не жалуется на здоровье – это не повод пренебрегать диагностикой онкологических заболеваний, отмечают специалисты ВКО МЦОиХ.

По словам руководителя торакальной службы онкоцентра Адильбека Баймусанова, низкодозная компьютерная томография (НДКТ) – скрининг лёгких, позволяющий выявить даже незначительные отклонения.

– Это обследование направлено на то, чтобы у людей без диагностированных заболеваний или жалоб выявить патологию в самом зачатке, – поясняет медик. – Врач получает изображение всей ткани и находит самые маленькие очаги опухоли размером 6-8 миллиметров. Более того, в программе есть метод анализа изображения: компьютер подсказывает врачу, где может быть опухоль.

В отличие от традиционной флюорографии или рентгена грудной клетки низкодозная КТ позволяет визуализировать лёгочную ткань в трёхмерном виде с гораздо более высокой детализацией. При этом, в отличие от традиционной КТ лёгких, лучевая нагрузка снижается на порядок, что делает методику сопоставимой по лучевой нагрузке с обычной рентгенографией лёгких.

Все желающие и подходящие под критерии отбора люди могут пройти данную процедуру.

Критерии отбора: мужчины и женщины в возрасте 50-70 лет, бессимптомные лица, бывшие курильщики, курящие в настоящее время.

Не подходят для данного исследования: пациенты, состоящие на учёте с раком лёгкого менее пяти лет и на стадии лечения; имеющие другие онкологические заболевания; лица, прошедшие компьютерную томографию менее года назад; имеющие массу тела более 140 кг.

Данное обследование можно пройти в областном онкоцентре без направления врача с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 по адресу: г. Усть-Каменогорск, улица Потанина, 6, корпус лучевой диагностики. С собой нужно иметь удостоверение личности.

Бахыт Сарсембаева