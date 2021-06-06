В тройке лидеров

Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева занял третье место в Национальном рейтинге лучших технических вузов Республики Казахстан за 2021 год.

Опубликованы результаты ранжирования, проведённого независимым агентством по обеспечению качества в образовании IQAA-ranking. Рейтинг состоит из пяти составляющих: академическая деятельность и результаты трудоустройства, экспертная оценка, репутация у работодателей, оценка студентов, оценка выпускников.

Из одиннадцати высших учебных заведений, принявших участие в рейтинге, ВКТУ имени Д. Серикбаева заслуженно занял третье призовое место. К слову, университет уже второй год подряд входит в тройку лидеров технического образования страны. Несомненно, столь высокие результаты – итог слаженной и кропотливой работы всего коллектива.

– За последние годы пройден большой путь преобразований, – отметил председатель правления – ректор ВКТУ им. Д. Серикбаева Жасулан Шаймарданов. – Мы изменили подход к процессу обучения. Акцент сделан на практикоориентированность, когда обучающиеся оттачивают свои практические навыки в 14 центрах компетенций и трансфера технологий университета.

Ещё одна составляющая развития высшего учебного заведения – широкое участие профессорско-преподавательского состава и студентов в научно-исследовательских проектах, финансируемых из различных источников. Свидетельство тому – рост публикационной активности. К примеру, только в прошлом году в индексируемых журналах опубликовано 154 статьи. Мощный импульс развитию научно-исследовательской деятельности учёных вуза придали широкомасштабная модернизация и создание новых научных лабораторий мирового уровня. Стоит отметить, что стратегической целью учебного заведения как раз и является трансформация в научно-исследовательский университет.

Огромная роль отводится партнёрству с ключевыми работодателями, в которое входит разработка образовательных программ, определение компетенций, а также выполнение научно-технических исследований по заказам предприятий. Кстати, по одной из составляющих рейтинга – репутация у работодателей – Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева получил высокую оценку (4,8 балла). Это в очередной раз подтверждает, что университет готовит высококвалифицированных специалистов, обладающих всеми необходимыми компетенциями и готовых сразу работать на современном промышленном оборудовании.

Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников