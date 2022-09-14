В тренде – грамотность

Диктантом и квестом молодёжь региона отметила Международный день грамотности.

Этот праздник отмечается ежегодно во всём мире с 1967 года с целью напомнить общественности о важности грамотности в контексте человеческого достоинства и прав человека, а также для активизации усилий по созданию более грамотных и устойчивых обществ.

В областном Доме дружбы – центре общественного согласия Международный день грамотности отметили познавательно и активно. В мероприятии, посвящённом празднику, приняли участие члены молодёжного объединения «Ассамблея жастары» Восточно-Казахстанской области, активисты этнокультурных объединений и все желающие.

После приветственной речи состоялась жеребьёвка, по её результату участники разделились на команды. В ходе квеста молодые грамотеи путешествовали по разным тематическим локациям, выполняли задания, демонстрируя свои знания в области орфографии и пунктуации, – вставляли пропущенные буквы в словах и знаки препинания в предложениях, логически завершали словесные конструкции.

Вспомнив нужные правила во время грамматического приключения, ребята с воодушевлением приступили к написанию диктанта. Когда все выполненные задачи остались позади, наступил самый приятный и волнительный момент – церемония награждения. В качестве награды участники получили призы и дипломы.

– Благодарим всех за проявленный интерес и желаем не только грамотно говорить и писать, но и так же подходить к решению любого вопроса. Пишите рассказ о своей чудесной жизни без ошибок и помарок! – отметила в завершение организатор мероприятия, председатель общественного объединения «Восточно-Казахстанский русский культурный центр» Вера Правдина.

Гульжан Естаева

Фото Дома дружбы – центра общественного согласия