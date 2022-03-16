В топ сильнейших! 

Школьник из Жарминского района стал призёром международного турнира по боксу.

Состязания, проходившие в Актобе, были посвящены памяти мастера спорта Республики Казахстан Андрея Еськина. В боях на ринге участвовали юноши 2004–2005 годов

рождения.

Своё мастерство и тактику ведения спарринга успешно продемонстрировал ученик школы-гимназии имени Абая села Калбатау Аслан Русланулы.

После нескольких боёв юный спортсмен удостоился третьего места в весовой категории 92 кг. А также получил звание кандидата в мастера спорта и был зачислен в сборную команды Восточно-Казахстанской области.

Вернувшись домой, Аслан сразу приступил к тренировкам, чтобы не менее ярко заявить о себе в предстоящем первенстве Казахстана.

Тренер молодого спортсмена Кусет Коныртаев – мастер спорта СССР, обладатель нагрудного знака «Почётный работник спорта Республики Казахстан», тренер высшей категории.

– Аслан, придя в секцию, практически сразу показал высокий потенциал, – поделился тренер. – Очень приятно, что мой воспитанник растёт, поднимая планку всё выше. Призовое место в прошедшем турнире придало ему уверенности в своих силах.

Аида Жумекенова

Жарминский район