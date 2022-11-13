В танце раскрывается душа

Громкие овации и крики «Браво!» – образцовый ансамбль танца «Зыряночка» из района Алтай своим мастерством и профессионализмом вновь покорил весь мир…

На Международном конкурсе хореографического искусства в столице Узбекистана «Танцуй всей душой» коллектив завоевал высшую награду – супер-гран-при.

«Танцуй всей душой»… Кажется, мысль дать такое название международному конкурсу появилась у организаторов, когда они увидели, как это делает ансамбль «Зыряночка». Конечно, это шутка. Однако та особая эмоциональная атмосфера, которую коллектив создаёт на сцене, завораживает, погружает в прекрасный и загадочный мир искусства.

Как отмечают участники, для них танец – это не просто набор элементов и движений, в него они вкладывают всю душу, а благодаря танцу она раскрывается.

…История образцового ансамбля танца «Зыряночка» начинается с 1980 года. У истоков его создания стояла хореограф Зоя Дузбаева. Через семь лет коллектив получил звание образцового. Тогда же ансамблю подобрали звучное название – «Зыряночка», которое стало танцевальным брендом района.

За сорок лет работы коллектив вырастил не одну плеяду юных дарований. Многие танцоры, выпускники ансамбля, теперь сами руководят хореографическими коллективами не только в нашей стране, но и за рубежом. К слову, хореограф ансамбля Наталья Алтымбаева – одна из первых выпускниц Зои Дузбаевой. Окончив институт культуры, она вернулась на малую родину, чтобы помогать юным танцорам раскрывать свои способности.

Талантливые ученики и профессиональный педагог, которая привыкла выкладываться на все сто, – вот формула успеха. Ни один год работы коллектива не прошёл без побед, ни одна поездка без наград. Наши танцоры побывали во многих городах Казахстана, не раз блистали на сцене в Китае, Турции, РФ и других странах. Придётся потрудиться, чтобы пересчитать кубки, медали и грамоты, которые завоевали ребята из района Алтай. В этом году своим мастерством и профессионализмом коллектив покорил зрителей Узбекистана.

Напомним, год назад ансамбль образцового танца «Зыряночка» уже становился обладателем высшей награды на ХI международном конкурсе-фестивале творчества «Германия – Казахстан». Об этом мы писали на страницах «Рудного Алтая».

В этом году ребята закрепили свой успех. Они представили семь номеров и завоевали шесть Гран-при, первое место и супер-гран-при.

В конкурсе принимали участие около 130 коллективов из разных стран мира. Из района Алтай приехали средняя и старшая группы коллектива.

Настрой на победу задала средняя группа, выступив с еврейским танцем и получив за него высшие баллы. До конца конкурса ребята не снижали планку. За еврейский и немецкий танцы средняя группа получила по Гран-при, современный танец «Школьная переменка» принёс им первое место.

Солистка Дарья Охременко, представившая свой сольный танец «Пёрышко», покорила жюри международного конкурса. За это выступление она также удостоена Гран-при.

Старшая группа была настроена решительно. Их танцевальные номера «Северная дорога», «Жайляуда» и татарский танец не оставили участникам танцевального батла ни единого шанса – ребята завоевали три Гран-при. Сумма результатов принесла им высшую награду – супер-гран-при.

– Долго ждали, когда же объявят результаты, – поделилась художественный руководитель образцового ансамбля танца «Зыряночка» Зоя Дузбаева. – Услышав, что мы стали лучшими, ребята плакали от счастья. Эмоции сложно передать словами, их нужно испытать, чтобы понять. Безусловно, поездка получилась запоминающейся. Все члены коллектива молодцы, выступили великолепно!

Ансамбль уже вернулся домой, однако, как они отмечают, расслабляться не собираются. Есть ещё немало конкурсов и фестивалей, в которых хочется победить. Зоя Дузбаева с улыбкой отметила, что у «Зыряночки» много амбициозных планов, однако раскрывать их не стала. Пусть будет сюрприз, удивлять земляков ребятам не впервые…

Татьяна Кравченко

Фото предоставлено ОВП района Алтай

Район Алтай