В тандеме с верным помощником

Младшего сержанта Еркеболана Оразбекова по праву можно назвать одним из лучших военнослужащих пограничного отделения «Борас» пограничного управления по району Алтай. В этом ведомстве он трудится уже восемь лет.

Желание служить в армии пришло к нему ещё в школе, когда по программе обучения начались уроки НВП. После её окончания он поступил в Семипалатинский государственный педагогический институт по специальности «Начальная военная подготовка», а затем призвался на срочную службу. Служил разведчиком в войсковой части 58012 города Капшагая. Тот год пролетел для него незаметно. По сей день срочную службу по призыву молодой человек вспоминает с особой теплотой.

Осенью 2012 года после демобилизации он вернулся в родное село Бескарагай Восточно-Казахстанской области и не раздумывая подал документы на военную службу по контракту. В 2013 году его назначили в воинскую часть 2034 на должность стрелка пограничной заставы «Борас».

Нужно отметить, что с самого детства Еркеболан любил собак. Возможно, это и послужило причиной тому, что спустя два года его назначили на должность старшего вожатого в этом подразделении, и он продолжил свою службу с розыскной собакой. На родной заставе пограничник не раз демонстрировал сноровку, внимательность и мастерство.

– В 2017 году я прошёл подготовительные курсы в кинологическом центре в посёлке Караой Алматинской области, – рассказал Еркеболан Оразбеков. – Это удивительно, когда собака начинает понимать тебя, выполнять команды. Кроме того, служба на государственной границе позволяет почувствовать, что ты выполняешь важную, ответственную миссию.

Опытом, накопившимся за годы службы, младший сержант Оразбеков с удовольствием делится с молодыми специалистами. Кроме того, своё профессиональное мастерство он неоднократно демонстрировал, принимая участие и завоёвывая призовые места в соревнованиях на звание лучшего кинолога среди инструкторов служебных собак Регионального управления «Солтүстік» и пограничных ведомств Республики Казахстан.

Так, в 2018 году Еркеболан участвовал в соревнованиях на звание лучшего кинолога среди подразделений Регионального управления «Солтүстік» и занял второе место, а в 2019 году – первое. Кроме того, в 2019 году принимал участие в соревнованиях на первенство Пограничной службы КНБ Республики Казахстан и завоевал второе место.

В июле 2021 года вместе со служебной собакой по кличке Мирта принял участие в состязании на первенство Департамента ПС КНБ РК по Восточно-Казахстанской области в составе поисковой группы и занял призовое место в номинации «Лучший инструктор розыскных собак».

Сейчас он является одним из лучших старших инструкторов розыскных собак ведомства. А его четвероногий друг Мирта регулярно участвует в обнаружении запрещённых веществ, а также в задержаниях нарушителей границы.

Младший сержант Еркеболан Оразбеков гордится, что является стражем священных рубежей страны. Служба доставляет ему настоящее удовольствие. Тем более, когда рядом с ним преданный четвероногий друг и надёжный помощник.

Гульжан Естаева

Фото из архива Е. Оразбекова