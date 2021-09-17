В сёлах зажглись фонари

На улицах населённых пунктов Глубоковского района в вечернее время стало уютнее и спокойнее – здесь зажглись долгожданные фонари.

Руководство района планомерно решает обыденные, но в то же время самые насущные вопросы для улучшения качества жизни местного населения. Один из них – установка уличного освещения.

В этом году масштабные работы в этом направлении проведены в пяти населённых пунктах района. К примеру, уличные фонари коммунальщики установили в небольшом селе Каменный Карьер.

– В этом населённом пункте проведено освещение протяжённостью 850 метров. Установлены 22 светодиодные лампы. Качество выполненных работ удовлетворительное. Местные жители довольны результатами. В ближайшее время уличное освещение также будет проведено в селе Горная Ульбинка, – сообщила аким Глубоковского района Тамара Рахимжанова.

Кроме того, в посёлке Глубокое в этом году установили 14 светоточек на улице О. Кошевого; в Кожохово – 40 светоточек на улицах Мира, Солнечной, Молодёжной и на въезде в село; в Предгорном – 81 светоточку на улицах Главной, Ленина, Кирова.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Глубоковский район