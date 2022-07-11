В субботу тоже

Дежурный ЦОН в Усть-Каменогорске теперь работает и по субботам.

С 1 июля изменился график работы дежурного центра обслуживания населения в областном центре. Теперь он будет работать по субботам с 09:00 до 13:00. Исключением будут лишь праздничные дни. В будни график работы остаётся прежним – с 09:00 до 20:00.

Остальные отделения ЦОНа продолжают работу по стандартному графику с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

– Мы считаем, что новый график работы повысит эффективность работы ЦОНов. Также напоминаем, что получить госуслуги онлайн можно через приложение «ЦОН», портал eGov.kz, телеграм-бот EgovKzBot2.0 и мобильное приложение eGov mobile, – cообщает пресс-служба филиала «Правительство для граждан» по ВКО.

Адрес дежурного ЦОНа в Усть-Каменогорске: ул. Белинского, 37а.

Ания Есмухамет