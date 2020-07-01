В строю лучшие специалисты

В Усть-Каменогорском филиале военно-технической школы ведётся подготовка граждан по военно-техническим и иным специальностям.

Напомним, филиал военно-технической школы Министерства обороны РК открыт в Усть-Каменогорске в 2000 году. В нем осуществляется подготовка военно-технических специалистов для вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

– Подготовка кадров у нас ведется системно, – говорит директор Усть-Каменогорского филиала РГКП «ВТШ МО РК» полковник запаса Жанболат Молдагалиев. – Со дня образования в филиале ВТШ прошли обучение более 2 620 специалистов военно-обученного резерва по специальности «Стрелок» и другим.

Военную подготовку по программе военно-обученного резерва в филиале ВТШ проходят призывники в возрасте от 24 до 27 лет. Имеют право обучаться по ней и граждане старше 27 лет, так как они являются военнообязанными.

Пройдя краткосрочную военную подготовку и получив военный билет, выпускники могут устроиться на службу по контракту в ряды вооруженных сил, а также в другие силовые структуры.

– В ряде государственных органов и других организациях с различными формами собственности при трудоустройстве отдают предпочтение гражданам, прошедшим воинскую службу, – подчеркнул Жанболат Молдагалиев. – При этом программа подготовки военно-обученного резерва, в соответствии с Законом РК «О воинской службе и статусе военнослужащих», приравнивается к срочной службе.

За время обучения курсанты приобретают навыки по основам военного дела, владению стрелковым оружием и физической подготовке. Первостепенное значение имеет то, что выпускники пополняют мобилизационный резерв государства, ими комплектуют подразделения территориальной

обороны.

В целом военно-патриотическое воспитание молодежи, подготовка к службе в вооруженных силах – это важнейший приоритет государства.

Ева Ким