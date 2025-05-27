В строю благодарных сердец

Жители Усть-Каменогорска отметили праздник защитников Отечества и приняли участие в спортивно-патриотической акции «Рекорд Победы 2025».



ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ



7 мая народ Казахстана и Вооружённые Силы нашей Республики отметили славный праздник – День защитника Отечества. По этому случаю в Левобережном комплексе Усть-Каменогорска был организован тематический концерт.



Празднование началось с прямой трансляции военного парада, посвящённого 80-летию Великой Победы, который проходил в столице Казахстана.



За торжественным событием особой значимости устькаменогорцы и гости областного центра наблюдали вместе с военнослужащими Ахмировского гарнизона, сотрудниками Курчумского и Маркакольского пограничных отделов, волонтёрами.



– Сегодня вместе с жителями и гостями города мы наблюдаем за парадом, проходящим в Астане. На сегодняшнее мероприятие собрались более пятидесяти волонтёров, которые вносят свой вклад, – прокомментировала специалист Молодёжного ресурсного центра Арна Арданбеккызы.



Концертная программа началась с совместного выступления Восточно-Казахстанского областного театра драмы и оперетты и Департамента полиции Восточно-Казахстанской области. Обращаясь к устькаменогорцам, аким города Алмат Акышов поздравил военнослужащих и пограничников, отметив героизм воинов, заложивших основы Великой Победы.



– Исторические подвиги оказывают непосредственное влияние на счастливую жизнь. Предыдущие поколения боролись не за жизнь, а за будущее. Мы никогда не должны забывать об этом. Наш долг – почтить и отпраздновать этот подвиг, – сказал аким Усть-Каменогорска.



Во время праздника городской глава наградил военнослужащих за заслуги перед Отечеством и вручил им почётные грамоты.



РЕКОРД ПОБЕДЫ



Также в этот день в Усть-Каменогорске перед Домом дружбы – центром общественного согласия провели спортивно-патриотическую акцию «Рекорд Победы 2025», приуроченную сразу к трём праздникам – 80-летию Победы, Дню защитника Отечества и 30-летию Ассамблеи народа Казахстана.



Участие в акции приняли более 300 человек. Среди них активисты Студенческой ассамблеи, члены молодёжного движения «Ассамблея Жастары», представители этнокультурных объединений, жители города.



В рамках мероприятия участники выполнили отжимания. Акция имеет глубокий смысл: участники ставят себе цель отжаться хотя бы один раз за каждый день, проведённый под мирным небом.



– Цель акции – отжаться 29 220 раз. Это количество дней, проведённых под мирным небом. Это не очень сложно. Если участвуют пятьдесят человек, каждый из которых сделает по десять отжиманий, то этот результат достижим. Главное, что мы делаем это вместе, – говорит специалист по культурно-массовым мероприятиям областного Дома дружбы – центра общественного согласия Владислав Артамонов.



По словам заместителя председателя молодёжного движения «Ассамблея Жастары» при Доме дружбы Берика Сарсекова, данная акция традиционно проводится каждый год, и каждый год количество отжиманий увеличивается на 365.



– «Рекорд Победы» для нас – не просто спортивное состязание, это дань нашей исторической памяти. Благодаря таким мероприятиям молодые люди учатся любить и уважать свою страну.

В будущем мы хотим вывести эту кампанию на международный уровень, даже попасть в Книгу рекордов Гиннесса, – поделился Берик Сарсеков.



В ходе мероприятия участники проверили свои силы в различных спортивных соревнованиях. Также акцию украсило творчество юных танцоров танцевальных ансамблей «Эркетай» и «Арабеск».

Медиацентр «Altai-News»

Фото Жібек Нұрахмет

