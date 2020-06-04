В строгом соответствии с законом

В Восточном Казахстане создана рабочая комиссия по рассмотрению вопросов осуществления государственных закупок.

Под руководством акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова

состоялось совещание по вопросу осуществления государственного закупа по специальному порядку, проблемы с которым возникли у ряда предпринимателей региона. В частности, у директоров ТОО «ДСУ № 14» и ТОО «ГРК «Топаз».

Отметим, что 20 марта текущего года вышло новое Постановление Правительства об определении специального порядка государственных закупок. В 39 пункте которого указано, что конкурсная комиссия вправе отклонить потенциального поставщика, в случае если его юридический адрес зарегистрирован в административно-территориальной единице, находящейся в зоне карантина либо ограничения, связанного с введением ЧП, за исключением случая, когда сам заказчик находится в той же административно-территориальной единице.

Глава региона, открывая совещание, сообщил, что по его распоряжению создана рабочая комиссия, в состав которой вошли представители надзорных и уполномоченных структур, таких как прокуратура, департаменты по противодействию коррупции и внутреннего государственного аудита, а также предприниматели и представители всех соответствующих государственных органов и депутаты.

– Подписано распоряжение о создании комиссии с целью объективного рассмотрения этой ситуации, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Комиссия будет работать под руководством первых заместителей акима и прокурора области. Прошу всех членов комиссии быть объективными, оценивать сложившую ситуацию с точки зрения закона. Работа должна осуществляться открыто и прозрачно.

Стоит отметить, что в состав комиссии вошли и директора ТОО «ДСУ № 14» Александр Федосов и ТОО «ГРК «Топаз» Булат Багадаев. Напомним, именно эти два предпринимателя выразили недоверие прозрачности проведения ряда госзакупок. По их словам, государственные органы трактовали 39 пункт Постановления Правительства об определении специального порядка государственных закупок на свое усмотрение.

Руководитель Управления по государственным закупкам и коммунальной собственности ВКО Руфат Акрамов пояснил, что все конкурсы, к проведению которых у этих предпринимателей были претензии, проводились рамках закона по специальному порядку. В частности, ТОО «ГРК «Топаз» на конкурсе по объекту «Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод» получило отклонение из-за того, что в заявке компании отсутствуют подтверждающие документы о наличии ресурсов на территории мест поставки работ, а именно в Риддере, Глубоковском, Жарминском, Кокпектинском, Катон-Карагайском, Уланском, Шемонаихинском, Аягозском районах и районе Алтай. К слову, по этому конкурсу согласно жалобе ТОО «ГРК «Топаз» Департамент внутреннего государственного аудита области проводит аудиторскую проверку.

– С начала 2020 года ТОО «ДСУ № 14» приняло участие в 10 конкурсах по среднему ремонту улиц Усть-Каменогорска, – пояснил Руфат Акрамов. – Из них по двум конкурсам эта компания была допущена, однако проиграла в ценовом предложении. По восьми конкурсам с применением специального порядка заявка ТОО «ДСУ № 14» была отклонена в соответствии с пунктом 39 по территориальности, так как предприятие зарегистрировано в селе Самарское Кокпектинского района.

Он также проинформировал, что эта строительная компания приняла участие в конкурсах с применением специального порядка по двум объектам в Кокпектинском районе, в которых была признана победителем. Среди них – средний ремонт автомобильной дороги Усть-Каменогорск – Таргын – Самарское 113-133 км на сумму 375 млн тенге, а также средний ремонт автодороги Преображенка – Шыгулбай на сумму 301 млн тенге. Общая сумма заключенных договоров по двум конкурсам составляет 646,4 млн тенге

Недовольство громкими обвинениями своих коллег выразили руководители предприятий, которые как раз и выиграли тендер. Так, директор ТОО «Востоквзрывпром» Дмитрий Сомов заявил: информация о признании их недобросовестными участниками искажена. Подан иск в суд в отношении ТОО «ДСУ № 14» и ТОО «ГРК «Топаз».

– В нашей организации работает свыше 1000 человек и имеется порядка 200 единиц новой техники, – подчеркнул Дмитрий Сомов. – Опыт у компании огромный, производим миллиардные отчисления в бюджет.

По его словам, если провести параллель между компаниями, окажется, что общий штат ТОО «ДСУ № 14» в три раза меньше, чем количество инженерно-технических работников в ТОО «Восток-взрывпром». Парк техники вообще прошлого тысячелетия.

Претензии своим коллегам высказала начальник производственного отдела ТОО «Терезе» Людмила Ельцова. По ее словам, ТОО «ДСУ № 14» в прошлом году подвело их в строительстве автодороги в направлении Самарского шоссе.

– В прошлом году мы привлекли субподрядчиком ТОО «ДСУ № 14». Сумма договора составляла 595 млн тенге, – сказала Людмила Ельцова. – По договору они должны были полностью построить 950 метров автомобильной дороги – выезд на Самарское шоссе. Они нас подвели, вместо 950 метров с асфальтобетонным покрытием было построено менее 100 метров. Мы своими силами закончили этот объект к сроку.

Отметим, следующее заседание комиссии состоится в пятницу, 5 июня. Будут предоставлены и открыто рассмотрены все документы. Первый заместитель прокурора области Виталий Шабер заявил, что вся работа комиссии будет прозрачной.

Насима Халелова