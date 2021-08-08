В стране важен каждый

Национальная перепись населения пройдёт в этом году с 1 сентября по 30 октября. Принять участие в ней впервые можно будет не только в привычном, но и в онлайн-режиме.

Как пройдёт перепись-2021 и какие новшества будут использоваться – читайте в нашем материале, подготовленном на основе данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Эксперты Бюро отмечают, ценность предстоящей переписи в том, что она позволит узнать не только реальное количество населения страны, но и спрогнозировать ситуацию по многим аспектам демографической, социальной и политической жизни.

Полученные данные смогут отразить экономические, демографические и социальные изменения, произошедшие в стране в межпереписной период, и послужат основой наиболее объективного формирования бюджетов всех уровней.

– Данные переписи помогут в развитии программ по строительству и распределению жилья, по демографическим и миграционным процессам, по образованию, здравоохранению, социальной сфере и созданию рабочих мест. Кроме того, перепись населения даёт полноценную картину о рабочих местах, трудовых ресурсах, а для бизнеса – важную и точную картину о конечном потребителе. Каждый гражданин, участвующий в национальной переписи населения, делает серьёзный и ценный вклад в планирование и разработку социальных программ государства, – говорится в официальном сообщении.

В процедуре переписи населения 2021 года примут участие граждане РК, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РК, граждане Казахстана (включая находящихся вместе с ними членов их семей), находящиеся за границей сроком 12 месяцев и более в связи с выполнением служебных обязанностей по линии органов государственной власти Казахстана (дипломатический корпус) или в длительной служебной командировке.

Кроме того, переписи подлежат граждане, находящиеся на учёбе за границей менее 12 месяцев, включая обучающихся по международной образовательной программе «Болашак»; иностранцы, лица без гражданства и граждане РК, место постоянного жительства которых находится в другой стране, но на момент учёта населения временно (менее 12 месяцев) находящиеся на территории РК.

Не подлежат переписи граждане Казахстана, постоянно проживающие за рубежом; выехавшие за рубеж на работу или учёбу на срок 12 месяцев и более (независимо от длительности отсутствия, превышающего 12 месяцев), за исключением студентов (магистрантов), обучающихся по международной программе «Болашак» и программам обмена студентами; иностранные граждане, работающие в дипломатических и других представительствах своих государств, иностранные военнослужащие и члены их семей.

Процесс сбора данных о населении в 2021 году будет проводиться двумя способами. Первый – проведение интернет-опроса на сайте sanaq.gov.kz, который при помощи виртуального помощника даст возможность респондентам вне зависимости от места нахождения самостоятельно пройти перепись и заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи. Сайт будет доступен 24 часа в сутки с 1 сентября по 15 октября 2021 года.

Второй – традиционный подомовой обход будет проведён среди тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме в установленные сроки. Нововведением является использование интервьюерами электронных планшетов при сплошном обходе, что позволит оптимизировать процесс и повысить уровень достоверности данных.

Обход будет проходить с 1 по 30 октября текущего года. В дополнение, с целью проверки охвата и достоверности данных, будет проведён контрольный обход 10 процентов респондентов.

– Граждане, представившие сведения через интернет, не подлежат опросу интервьюерами. При опросе населения в качестве идентификации респондента будет использоваться ИИН опрашиваемого лица. Это позволит избежать дублирования сведений, – говорится в сообщении.

Интервьюер, проводящий опрос населения, должен иметь при себе удостоверение интервьюера с фотографией, ФИО, датой выдачи и сроком его действия, подписью и печатью территориального органа статистики. На нём должны быть надеты шарф и портфель синего цвета с символикой переписи населения.

С целью придания фирменного стиля для проведения национальной переписи населения был разработан и утверждён логотип, а также слоган: «Қазақстанда әркім маңызды! В Казахстане каждый важен!»

В период проведения Национальной переписи будет работать единый call-центр 1446, а также номер 8 8000 800 878.

Переписные листы будут состоять из 87 вопросов. В отличие от переписи 2009 года расширены вопросы по владению языками, брачному состоянию, рождаемости и занятости. Также включены новые вопросы, рекомендованные Вашингтонской группой по статистике инвалидности ООН, целью которых является содействие расширению международного сотрудничества в области статистики здравоохранения, уделяя особое внимание критериям инвалидности, пригодным для использования при проведении переписей населения.

Подготовила Бахыт Сарсембаева

Коллаж Ирины Хрулевой