В сиянии танца

Танцевальные коллективы из Уланского района блеснули талантами в столице, став лауреатами международного хореографического конкурса.

Конкурс DanceMania проходил в Астане в конце марта. В нём приняли участие более 60 коллективов из Казахстана, России и Кыргызстана. На сцене проявили свои таланты более трёх тысяч танцоров, которые представили свыше 150 номеров. Из них несколько ярких танцевальных композиций продемонстрировали хореографические коллективы «Магия» и «Сияние» из села Таврическое.

Руководитель танцевальных ансамблей Е. Овсянникова рассказала, что компетентным жюри оценивались артистизм, техника исполнения, постановка, музыкальное оформление, костюмы.

В итоге коллектив «Магия» занял второе место в номинации «Современный танец с элементами акробатики» и «Современный танец». Диплома третьей степени удостоился коллектив «Сияние» в номинации «Народно-стилизованный танец».

– Для сельских ребят занятия танцами – всегда праздник, а приняв участие в международном конкурсе, они получили незабываемые эмоции, впечатления и были очень рады, когда им присудили призовые места, – поделилась хореограф.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено акиматом Уланского района