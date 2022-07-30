В школу – с радостью

1 августа в регионе стартует республиканская акция «Дорога в школу».

Девиз традиционной акции – «Дорога в школу – добро без границ». Каждый житель Восточного Казахстана может проявить свою гражданскую активность, оказав посильную адресную помощь в подготовке к школе детей из социально уязвимых слоёв населения.

По словам руководителя Управления образования Восточно-Казахстанской области Сайрангуль Жумадиловой, важно проявлять внимание и настоящую заботу к каждому ребёнку, чтобы их дорога в школу была радостной.

– Акция проводится в рамках Года детей. Наша цель – оказать материальную поддержку школьникам из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, – рассказала Сайрангуль Жумадилова. – Мы должны подготовить ребят к началу учебного года и предупредить неявку учащихся в школу по социальным причинам. Данный вопрос взят на особый контроль управления образования. Всех неравнодушных граждан призываем активно участвовать в акции.

В каждом районном центре созданы штабы, в состав которых включены заместители акимов городов и районов по социальным вопросам, представители областных управлений образования, координации занятости и социальных программ, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, департамента полиции. Планируется охватить помощью 20 514 детей из многодетных и малообеспеченных семей по всей области. Завершится акция 30 сентября.

Совместно с районными и городскими акиматами будут организованы и другие благотворительные акции, такие как «Дари добро детям», «Детям села подарки к школе», «Соберём ребёнка в школу» и другие.

Во всех районных центрах и сельских населённых пунктах организуют школьные ярмарки с привлечением широкого круга предпринимателей для реализации школьных товаров по сниженным ценам. С той же целью в отдалённых сельских населённых пунктах будут действовать выездные школьные автолавки.

– Акимы городов и районов вместе с управлениями внутренней политики и культуры будут организовывать бесплатное посещение учащимися областных и районных музеев, театров. Все обозначенные мероприятия будут реализовываться с 1 августа до конца сентября, – уточнила Сайрангуль Жумадилова.

Кроме того, совместно с Департаментом полиции ВКО будут проводиться рейды с целью выявления детей, не посещающих школу без уважительной причины.

Гульжан Естаева