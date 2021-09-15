В школу – на новом автобусе

В небольшой сельской школе Глубоковского района появился новый автобус для подвоза детей.

Быструшинской средней школе-детскому саду транспорт для подвоза детей требовался давно. Имевшийся старый автобус постоянно выходил из строя и подолгу простаивал на ремонте. По этой причине некоторые учащиеся, проживающие в селе Зимовьё, зачастую были вынуждены пропускать занятия.

По словам директора учебного заведения Александра Слугина, новое транспортное средство было выделено по тендеру областного управления образования.

– Наша школа осуществляет один из самых дальних подвозов в районе, – поясняет Александр Слугин. – Поэтому транспортное средство нам крайне необходимо. Около 20 учеников из села Зимовьё обучаются у нас, в Быструшинской школе. Теперь благодаря новому автобусу ученики смогут вовремя и в комфортных условиях приезжать на уроки и без задержек возвращаться домой.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Глубоковский район