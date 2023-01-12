В школу – без галстука

У казахстанских школьников появилась возможность заменить привычные рубашки на рубашки поло и не носить галстук.

Дополнения в требования к обязательной школьной форме для организаций среднего образования внесло Министерство просвещения Республики Казахстан.

Сразу отметим, что требования к школьной форме не меняются. В приказе говорится о дополнении и предоставлении родителям возможности выбора. Так, наряду с утверждённой школьной формой, которая включает в себя пиджак, жилет, брюки, юбку, рубашку, блузку, учащимся предоставляется возможность заменить пиджаки и жакеты на трикотажные кофты/кардиганы на пуговицах или замке, а также – классические рубашки на рубашки поло. Однако цвет, фасон и другие детали должны быть согласованы с администрацией школы.

– Ранее родители обращались с просьбой рассмотреть такую возможность, считая, что это более комфортно и практично для детей, поскольку не всем удобно носить официальные костюмы во время занятий, – пояснила председатель Комитета среднего образования Гульмира Каримова. – В качестве альтернативы предлагается разрешить приходить в более удобной одежде. Например, вместо официального пиджака или жакета – трикотажной кофте/кардигане, а вместо привычной рубашки – в рубашке поло. Решение будет приниматься коллегиально администрацией школы, попечительским советом и школьным самоуправлением. Эти дополнения инициируются заранее, чтобы в следующем году у школ было достаточно времени для принятия решений. Но это не значит, что организации среднего образования должны в обязательном порядке пересмотреть утверждённые требования. Это только дополнительная возможность и опция, которую можно использовать в случае необходимости.

Рекомендательный характер носит выбор качества тканей. Так, желательно использовать полушерстяные и хлопковые ткани с улучшенными свойствами, имеющие высокую износостойкость, обладающие антибактериальными, антимикробными и антистатическими свойствами. Ранее это было обязательным условием.

Также согласно приказу теперь галстук не является обязательным элементом одежды. На школьной форме допускается размещение отличительных знаков: эмблема, нашивка, шеврон и другие организаций среднего образования.

– Думаю, многие родители, особенно те, кто воспитывает мальчиков, в первую очередь обратили внимание на пункт про необязательное ношение галстуков. Мой сын учится во втором классе. В силу возраста он часто либо где-нибудь забывал галстук, либо терял его. Приходилось покупать новый. Дополнения в требования решили этот вопрос, – поделилась Ольга Гаус из Алтая.

В Министерстве просвещения Республики Казахстан также напомнили, что органы управления образованием могут рекомендовать приобретение школьной формы у отечественных производителей, однако не могут оказывать предпочтение отдельным производителям школьной формы. При приобретении школьной формы родители самостоятельны в выборе её производителя.

Александра Исаева