В областном центре и в соседнем Семее будет возведено по два полицейских «модуля». Посты появятся в наиболее криминогенных районах городов.

Об этом стало известно на встрече депутата Восточно-Казахстанского областного маслихата Турарбека Азекенова с представителями департамента полиции региона.

– Для меня, как председателя постоянной комиссии по вопросам депутатских полномочий, этики и законности, крайне важно, чтобы безопасность наших граждан была на высоком уровне, – отметил Турарбек Азекенов. – Мы видим, что полиция эффективно работает в рамках профилактики подростковой преступности, распространения наркотиков, имущественных преступлений. Не случайно одно из направлений работы партии Nur Otan – программа «Полиция в шаговой доступности». Проще говоря, это расширение зоны точечной работы наших правоохранителей, чтобы даже в отдалённых районах городов жители чувствовали себя в безопасности, могли обращаться напрямую в стационарные пункты полиции для оперативной помощи. А стражи правопорядка быстрее реагировали на заявления.

Представители департамента полиции рассказали, что в регионе фиксируется существенное снижение уровня преступности. А для того, чтобы люди в погонах стали ближе к жителям окраин, уже в этом году будут устанавливать стационарные посты полиции модульного типа. В Усть-Каменогорске и Семее будет по два таких объекта. Также планируется и далее развивать систему внешнего видеонаблюдения на улицах городов – «всевидящая» техника, по словам блюстителей правопорядка, отлично себя зарекомендовала.

Анна Иванова

Фото из открытых источников