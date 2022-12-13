В сердце зимнего туризма

В прошедшие выходные в Риддере в горнолыжном комплексе «Эдельвейс» прошло официальное открытие зимнего туристического сезона.

Несмотря на морозную погоду, десятки риддерцев и гостей города собрались с утра у импровизированной сцены на площадке горнолыжного комплекса, чтобы вместе с организаторами ворваться в новый зимний туристический сезон 2022-2023 года.

– Наш город славится не только своей богатой горнорудной базой, но и красотой природы. Сфера туризма является для нас новой, развивающейся, приоритетной отраслью. Потенциал региона велик, мы в начале огромного пути. Впереди – большие планы в развитии туристической отрасли, которому мы будем способствовать, продвигать и всячески оказывать поддержку как действующим, так и начинающим предпринимателям. Думаю, что это мероприятие станет для нашего города традиционным, – отметила заместитель акима города Риддера Асем Агажаева в приветствии участникам мероприятия.

Поздравили восточноказахстанцев и местные знаменитости, горнолыжники, чей спортивный путь начинался именно в Риддере. Захар Кучин, член штатной национальной сборной команды РК по горным лыжам, победитель и призёр международных стартов, чемпион пяти зимних спартакиад РК, участник зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине, в своём поздравлении назвал Риддер городом спорта.

– Здесь есть возможность развивать олимпийские виды спорта и подготавливать спортсменов, которые будут занимать почётные места на международной арене. Хочется отметить, что не случайно открытие горнолыжного сезона проходит на базе «Эдельвейс», здесь воспитываются будущие чемпионы горнолыжного спорта, – сказал Захар Кучин, который в своё время также проходил подготовку на этих склонах.

Старший коллега молодого спортсмена, казахстанский горнолыжник, мастер спорта Республики Казахстан международного класса, чемпион РК, Азиатских игр, чемпион Азии, участник трёх Олимпийских игр по горным лыжам Игорь Закурдаев не только подтвердил всё вышесказанное, но и затронул актуальные вопросы.

– Природные условия нашего региона благоволят развитию горнолыжного спорта, но в данный момент именно он поставлен на паузу. Хотелось бы, чтобы государственные руководители обратили внимание на этот вид спорта и помогли с налаживанием инфраструктуры, с искусственным снегом, лыжными склонами, чтобы в поколении нового Казахстана были новые чемпионы, – высказал свои пожелания знаменитый спортсмен.

Официальная часть мероприятия продолжилась праздничным концертом и развлекательной программой. Самых маленьких гостей, а их, к слову, было довольно много, веселили ростовые куклы, дружелюбные хаски и резвые маламуты. Ребята смогли вдоволь накататься на специальных санях – нартах, запряжённых ездовыми собаками, почувствовать себя жителями далёкого Севера, и погода этому благоволила. Ещё одним развлечением для детей стал каток, многие из них умело стояли на коньках, а кто-то делал на льду первые шаги. Там же проходило показательное выступление маленьких хоккеистов, учеников местных школ.

Особый восторг у детей вызвали двухметровые мишки, с ними вместе детвора танцевала, пела, играла в догонялки и чувствовала себя свободно и легко.

Пока ребятня веселилась, взрослые катались на лыжах и сноубордах, дегустировали медовуху и закупали новогодние подарки у мастеров-ремесленников. А выбрать было что – различные изделия из дерева и даже музыкальные инструменты, изготовленные вручную, украшения из бисера и натуральных камней, вязаные мягкие игрушки. Самым большим и красивым из всех вязаных зверушек был, конечно же, рождественский олень Рудольф.

Для участников мероприятия организаторы провели творческий конкурс на самую интересную публикацию, видео и сторис в Instagram, розыгрыш лотерейных билетов на призы спонсоров и викторину о Восточном Казахстане. Сотрудники Туристского информационного центра ВКО проверили, знают ли зрители высоту горы Музтау, максимальную глубину озера Алаколь и длину реки Иртыш, а также многие другие факты о регионе. Ответившие правильно получили памятные призы от команды туристского информационного центра.

К слову, конкурс на лучшее видео-рилс в Instagram выиграл наш коллега, сотрудник ТОО «Шығыс ақпарат» Жангелды Сайндолда.

– Я очень рад, что приехал сюда сегодня, открытие прошло отлично, были интересные конкурсы, розыгрыш лотереи, разные активности. По условию одного из конкурсов надо было создать небольшой видеоролик о том, как проходит мероприятие и выложить его на своей странице в Instagram с отметкой организаторов. Моё видео жюри признали лучшим, и я получил путёвку на суточный отдых для двоих в экоотеле, – делится радостью молодой человек.

Как отметил представитель ТИЦ ВКО Талгат Даулетов, Риддер – сердце зимнего туризма и зимних видов спорта, а значит, подобные мероприятия ещё будут проводиться в городе, привлекая туристов, спортсменов и просто любителей красивой природы.

Аяужан Утеулинова

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Риддер