В сердечном ритме

Впервые в Восточном Казахстане врачи начали применять радиочастотную катетерную абляцию сердца. Эта миниинвазивная высокотехнологичная операция помогает устранить нарушения сердечного ритма.

Ранее пациенты с подобным недугом для получения лечения вынуждены были ехать в столицу или за границу. Теперь такая операция доступна в регионе в рамках ОСМС.

Житель Усть-Каменогорска Оралбек Мамырканов два года назад начал жаловаться на внезапное учащённое сердцебиение. За это время он несколько раз госпитализировался, получал медикаментозное лечение, но врачи не могли установить причины недомоганий. В течение двух лет страдал тяжёлой одышкой, слабостью, отёками, резкими перепадами пульса и постоянным чувством страха за свою жизнь.

На днях 65-летний мужчина поступил в отделение инновационной медицины ВКО Специализированного медицинского центра, где врачи провели необходимые исследования, после чего приняли решение о проведении радиочастотной абляции нервов сердца для восстановления его нормального ритма.

Специалисты пояснили, что радиочастотная абляция проводится с помощью тонкого гибкого микрокатетера-проводника, который вводится через кровеносный сосуд и подводится к источнику неправильного ритма в сердце, вызывающего аритмию. Далее по этому проводнику подаётся радиочастотный импульс, который разрушает участок ткани, отвечающий за неправильный ритм.

– Мне всего 65 лет, – поделился счастливый пациент. – Я ещё хотел бы быть полезным обществу, своей семье. Родные очень переживали за меня. После операции чувствую себя хорошо, готовлюсь к выписке. Очень благодарен врачам отделения инновационной медицины. К тому же медстрахование позволило мне получить эту помощь не в ущерб семейному бюджету.

Врачи ВК ОСМЦ отметили, что своевременно оказанная помощь пациентам с аритмией предотвращает риск возникновения ишемического инсульта, инфаркта миокарда, постоянное употребление кардиологических препаратов. Специалисты отделения инновационной медицины надеются и дальше развивать интервенционную аритмологию для своевременного оказания медицинской помощи восточноказахстанцам.

Бахыт Сарсембаева