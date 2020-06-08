В Семее заработали ЦОНы

С 1 июня в Семее возобновили свою работу центры обслуживания населения.

– Из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса в ЦОНах Семея сейчас оказываются только «бумажные» услуги, которые недоступны в электронном формате, и выдаются результаты услуг, оформленных онлайн на портале egov.kz, – рассказали в пресс-службе филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по ВКО. – Посещение ЦОНов возможно только при условии предварительного бронирования очереди через специальный сервис на портале egov.kz, телеграм-бот eGovKzBot2.0 или по номеру 1414.

По словам директора филиала «Правительство для граждан» по ВКО Азамата Есембулова, меры по предварительному бронированию очереди приняты исключительно в целях

обеспечения безопасности жителей. Также он отметил, что при посещении центров семейчанам важно соблюдать масочный режим.

– Более 80 процентов гос-услуг можно получить в онлайн-формате на портале электронного правительства egov.kz, через телеграм-бот eGovKzBot2.0 и мобильное приложение eGovMobile. Недавно переведенная в онлайн-формат услуга по выдаче ЭЦП физическим и юридическим лицам также будет оказываться только онлайн, – уточнил Азамат Есембулов.

Для тех граждан, у которых нет доступа к компьютеру, в Семее и близлежащих сельских округах открыты 28 уголков самообслуживания в зданиях аппарата акима города, городских библиотеках, сельских акиматов. В пресс-службе филиала уточнили: как только в Семее заработают другие организации, количество таких уголков увеличится.

При этом три категории граждан (пенсионеры, многодетные семьи, лица с особыми потребностями) смогут получать электронные услуги в ЦОНах как раньше – для них работает льготное окно в каждом фронт-офисе. Но им также необходимо заранее бронировать свое

посещение.

– Лица с особыми потребностями могут вызвать сотрудника ЦОНа на дом, позвонив в контакт-центр 1414, – уточнили в пресс-службе филиала.

Дмитрий Одинцов